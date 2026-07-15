Son Mühür- Türkiye Süper Ligi'nde son dört sezona ambargo koyan Galatasaray'ın Mauro İcardi'yle yola tamam mı? Yoksa devam mı? diyeceği belirsizliğini koruyor.

Okan Buruk'un ilk iki senesinde gelen şampiyonlukların baş mimarı olan başarılı sporcu, Victor Osimhen'in transferinin ardından ikinci plana düşmüştü.

Geçirdiği ağır sakatlığın ardından sahalara dönen ancak özellikle aldığı kiloları eritemediği için sık sık eleştirilerin hedefi olan İcardi'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi sona ermiş durumda.

Arjantin'e dönüş zamanı...



25 valizlik eşyasıyla Arjantin'e dönen başarılı sporcunun önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyip giymeyeceği kafaları karıştırmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10+4 kuralı nedeniyle yabancı oyuncu transferinde ince eleyip sık dokumak zorunda kalan sarı kırmızılı ekibin, İcardi'ye yıllık 5 milyon avro teklif ettiği öğrenilmişti.

Görüşmeler tıkanmış durumda...



Taraflar arasında paradan çok İcardi'nin ilk 11'de sürekli oynama isteği nedeniyle yaşanan görüş ayrılığı görüşmeleri kilitlemiş durumda.

Galatasary'ın İcardi konusunda net bir adım atmamasının hata olduğunu düşünen gazeteci yazar Kaya Temel,

''Icardi’ye sitem etmenin bu saatten sonra hiçbir mantıklı tarafı yok. Gömlek baştan yanlış iliklendi. Sezon sona erdikten sonra Icardi’ye teklif yaparken, “7 Temmuz’a kadar bize kararını bildir” diyemeyen yönetim şimdi pirincin taşını ayıklasın.

Okan Hoca’nın Icardi konusunda direkt sert ve acımasız davranmasını beklemek hata olur. Hoca, rahatsızlığını uygun bir dille zaten dile getirdi.

Icardi artık serbest statüde bir oyuncu. Gidip forvet transferini bitirin. Icardi’nin keyfini neden bekliyorsunuz?'' sözleriyle Galatasaray yönetimine seslendi.