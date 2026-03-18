Son Mühür - Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, saat 23.00’te Liverpool deplasmanına çıkacak. RAMS Park’taki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, tur için beraberliğe ihtiyaç duyuyor. Ev sahibi ekip mücadeleyi normal sürede tek farklı (1-0, 2-1, 3-2 gibi) üstün tamamlayabilirse karşılaşma uzatmalara, eşitlik bozulmazsa penaltılara taşınacak. Liverpool’un çeyrek finale yükselebilmesi için iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Turu geçen taraf ise çeyrek finalde Fransa şampiyonu Paris St. Germain ile karşılaşacak.

Allison kalede olacak

Liverpool’un simge stadı Anfield Road’da kazanan ilk Türk takımı olmayı hedefleyen Galatasaray’da tek eksik, sarı kart cezalısı Davinson Sanchez. Savunmada onun yerine Singo görev yapacak. Sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk, Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Sallai, Lang ve Osimhen sarı kart sınırında bulunuyor. Liverpool’da ise İsak, Endo ve Bradley forma giyemeyecek. İlk maçta kadroya dahil edilmeyen kaleci Alisson’un ise bu kez ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Çeyrek final yolunda son maç

Galatasaray, Avrupa’nın bir numaralı kupasında yedinci kez çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar; Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi formatlarını kapsayan organizasyonda 1963, 1970, 1989, 1994, 2001 ve 2013 yıllarında son sekize kalma başarısı göstermişti.

Osimhen rekora koşuyor

Victor Osimhen, bu akşam da takımının en önemli gol silahı olacak. Avrupa kupalarında bu sezon yedi kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, bir gol daha atması halinde Burak Yılmaz’ın “Türk takımları adına bir sezonda Avrupa’da en fazla gol atan oyuncu” rekoruna ortak olacak.

Muhtemel 11'ler

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen.

Maç detayları

Saat: 23.00

Stat: Anfield

Yayın: TRT 1

Hakem: Szymon Marciniak