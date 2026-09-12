Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. İzmir BBSK, yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor. 9-13 Eylül tarihlerinde Antalya’da 100. Yıl Okçuluk Sahası’nda gerçekleştirilen Yeşilay Açık Hava Türkiye Şampiyonası’nda Dünya Yenihayat ve Yağız Yolcu, U21 takım kategorisinde 1. oldu. İkili, büyükler karışık takım kategorisinde de 1. olarak altın madalya kazandı.

İzmirli sporculardan önemli başarı

Dünya Yenihayat, U21 bireysel kategorisinde 2. olurken, Dünya Yenihayat, Sıla Özdemir ve Şuheda Güneri’nden oluşan kadın takımı 3. sırada yer aldı. Bilal Güneri, Yağız Yolcu ve Gürol Bayraktar’dan oluşan erkek takımı da 3. oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. İzmir BBSK, olimpik ve paralimpik branşlarda önemli sporcular yetiştirirken 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’na sporcu göndermek istiyor.