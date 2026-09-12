Kamu kurumlarındaki A Grubu kadrolara atanmak isteyen yüz binlerce adayın katıldığı 2026-KPSS Alan Bilgisi maratonu tamamlanıyor. Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi, Ekonometri ve İstatistik testlerinde ter döken adaylar, yaptıkları doğru ve yanlışları kontrol etmek için ÖSYM'nin yapacağı duyuruya kilitlendi.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının, sınav oturumlarının tamamlanmasının hemen ardından gün içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM geleneksel olarak sınavın ardından soruların yüzde 10'luk kısmını tüm kamuoyuna, tamamını ise sadece sınava başvuran adayların erişimine sunuyor.

ÖSYM AİS KPSS ALAN BİLGİSİ SORU KİTAPÇIĞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Sınava katılan adaylar, test sorularına ve doğru yanıtlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Soruları görüntülemek için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

ÖSYM'nin resmi adresi olan ais.osym.gov.tr sayfasına giriş yapın.

T.C. Kimlik Numarası ve aday şifrenizle (veya e-Devlet kapısı üzerinden) sisteme oturum açın.

Açılan ekranda ilgili sınavı seçerek "Soru Kitapçığı Görüntüle" sekmesine tıklayın.

Adaylar, kendi sınav kitapçığı dizilimlerine göre hazırlanmış soru ve cevapları bu panelden 10 gün boyunca inceleyebilir.

KPSS GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR CEVAP ANAHTARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı da AİS üzerinden erişimde kalmaya devam ediyor.

Sınava başvuran adaylar, bu oturuma ait soruların tamamına ÖSYM AİS üzerinden 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar erişim sağlayabilecek. Bu tarihten sonra soru kitapçığı görüntüleme ekranı erişime kapatılacak.