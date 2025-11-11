Son Mühür - Atatürk karşıtı söylemleri ve muhalefeti hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sosyal medyada yaptığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit

Bölükbaşı, dün sosyal medya hesabından yaptığı çok sayıda paylaşımda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 87. ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programlarına katılanları hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Atatürk' sözleri

Atatürk'ü Anma Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takanlara nasıl karşıysak Atatürk'e yönelik hakaretlere de aynı şekilde karşıyız. 86 milyonun her konuda uzlaşmasını, aynı pencereden bakmasını bekleyemeyiz. En mühim husus fikri farklılıkların nezaketle dile getirilmesi ve hakaret etmemesidir. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın ilgili bölümdeki sözleri şu şekilde:

"Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor" diyen Erdoğan, "Bunu özellikle şunun için söylüyorum: Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı ve toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte, esasında aynı amaca hizmet etmektedir. Medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise, bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta; Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır"

''Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti''

37 yaşındaki Bölükbaşı, gözaltına alındığı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümete yönelik olarak, "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."