Son Mühür- Sarı lacivertli camianın 12 yıllık şampiyonluk hasretini giderme sözüyle göreve gelen Aziz Yıldırım ve ekibi üst üste transfer haberleriyle taraftarlarına umut vermeye devam ediyor.

Teknik direktörlük koltuğunu İsmail Kartal'a emanet eden Aziz Yıldırım yönetimi, uzun süredir peşinde olduğu dünyaca ünlü yıldız Mason Greenwood'u renklerine bağlayan transfer sürecini başarıyla tamamladı.

Değerini ikiye katladı...



Manchester United'dan 26 milyon avro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan Mason Greenwood bu kulüpte gösterdiği başarılı performansla değerini 55 milyon avroya kadar yükseltmişti.

Greenwood gibi ses getirecek transferlerde futbolseverlerin görmeye alıştığı özel uçak şovu yerine Greenwood için tarifeli uçak tercih edildi.

Özel uçak yerine...



Gazeteci Doruk Tecimer, sosyal medyada tartışma konusu olan tarifeli uçak tercihinin perde arkasını yazdı.

Tecimer,

''Aziz Yıldırım ve yönetiminin kararına göre bundan sonra transfer karşılamaları ya da benzeri süreçler, gösteriş ağırlıklı olmayacak. Yönetim, biraz daha şık ve sakin bir tarz oturtmaya çalışacak. Greenwood da tarifeli uçakla geldi fakat business sınıfında yer aldı. Ailesiyle birlikte konforlu bir yolculuk geçirmeleri için kulüp tüm detayları hesaba kattı. Uçak çıkışında VIP güvenlik hizmeti sunuldu.

Transfer edilen futbolcu “Ben özel uçakla gelmek istiyorum.” demedikçe bu yol izlenecek. İmza töreninin 3 futbolcuya birden yapılması da bu sürecin bir parçası." mesajı verdi.