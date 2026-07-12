İzmir Çeşme açıklarında yasa dışı yolları kullanarak denize açılan düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 20 kişinin yakalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar sistemiyle belirlenen lastik bota kısa sürede müdahale gerçekleştirerek göçmenlerin ilerlemesinin önüne geçti.

Hareketli lastik botu belirledi!

Gelen bilgiler çerçevesinde, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında görevini sürdüren Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-11), denizde hareket etmekte olan şüpheli bir lastik bot belirledi. Durumun ihbar edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botları TCSG-35 ile KB-86 intikal etti.

20 düzensiz göçmen tespit edildi!

Kısa sürede lastik bota varan ekipler, hareket halinde olan botu durdurarak kontrolünü gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda botta yer alan 20 kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Göçmenler güvenli şekilde karaya götürülerek gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere götürüldü.