Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Foça ilçesinde yaz dönemi kültür etkinlikleri doğrultusunda Türk Sanat Müziği konseri düzenlendi.

Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Yenifoça Reha Midilli Etkinlik Alanı’nda sanatseverlerle bir araya geldi.

Vatandaşların geniş katılım gösterdiği etkinlikte koro, Türk Sanat Müziği’nin geçmişten günümüze öne çıkan eserlerini seslendirdi.

Koro ve solistler sahne aldı

Şef Ergin Kayran yönetiminde sahneye çıkan koro, program süresince hem koro halinde hem de solo performanslarla dinleyicilerin karşısına geçti. Etkinlik alanını dolduran dinleyiciler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

"Foça bir kültür şehridir"

Konser sonunda sahneye gelerek koro üyelerini ve vatandaşları selamlayan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, gerçekleştirdiği konuşmada,

"Yenifoça’nın bu güzel akşamında, Türk Sanat Müziği'mizin eşsiz nağmeleriyle muazzam bir gece yaşadık. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiğinizi, buradaki o coşkuyu sahneden görmek en büyük gurur kaynağımız. Bize bu müzik ziyafetini sunan değerli şefimiz Ergin Kayran’a, kulakların pasını silen yetenekli solistlerimize, geceye anlam katan koromuza ve ustalıklarıyla büyüleyen saz ekibimize emeklerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum.

Foça bir kültür şehridir; siz kıymetli hemşehrilerimizin bu ilgisi sürdükçe sahnelerimiz asla boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler sezon boyunca devam edecek

Program, Belediye Başkanı Fıçı’nın koro ekibine teşekkür etmesi ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından tamamlandı. İlçedeki kültür ve sanat etkinliklerinin yaz dönemi süresince devam edeceği paylaşıldı.