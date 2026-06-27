Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki farklı tarım arazisinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlar bölgede büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, arazide bulunan konteynerlere sıçrayarak küle çevirdi. Tekirdağ-İstanbul kara yolunu duman altında bırakan yangını kontrol altına alabilmek için ekipler ve vatandaşlar zamanla yarıştı.

İki farklı noktada eş zamanlı alevler



Yangınlar, Marmaraereğlisi sınırları içerisindeki bir tarım alanı ile Tekirdağ-İstanbul kara yolu üzerinde bulunan başka bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar, alevlerin kuru otlar ve ekili alanlar üzerinde hızla yayılmasına yol açtı.

Konteynerler küle döndü, vatandaşlar seferber oldu



Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, tarım arazilerinin içinde yer alan konteynerlere ulaştı. Alevlerin sardığı çok sayıda konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Gökyüzünü kaplayan yoğun kara dumanlar çevre sakinlerine ve kara yolundaki sürücülere zor anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının daha da büyümesini engellemek için itfaiye ekipleri karadan yoğun bir müdahale başlatırken, çevredeki vatandaşlar da traktörleri ve iş makineleriyle alevlerin önünü kesmek için söndürme çalışmalarına destek verdi.