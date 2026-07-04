Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 6 katlı bir apartmanın en üst katında çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. Çevrede büyük paniğe yol açan patlamada 5 kişi de yaralandı.

Binanın dış cephesi parçalandı

Olay, Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda bulunan bir apartmanda yaşandı. GAZDAŞ Trakya şebekesinin doğal gaz hizmeti verdiği binanın 6. katından gelen ses, tüm mahallede yankılandı. Patlamanın şiddetiyle dairenin duvarları yıkıldı, dış cephe parçaları sokağa döküldü. Çevredeki binaların camları kırıldı. Sokak bir anda savaş alanına döndü.

Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Polisler yeni bir kaza riskine karşı sokağın giriş çıkışlarını kapattı ve geniş bir güvenlik koridoru oluşturdu.

Sağlık ekipleri enkaz haline gelen daireye girdiğinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çorlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

İtfaiye ekipleri dairede arama kurtarma ve kontrol çalışmalarını tamamladı. Gaz şirketi yetkilileri de binanın enerjisini kesti. Patlamanın gaz sıkışmasından mı yoksa cihaz arızasından mı kaynaklandığı henüz kesinleşmedi. Polis ve itfaiye ekiplerinin patlamanın kesin çıkış nedenini belirlemek için başlattığı teknik inceleme devam ediyor.