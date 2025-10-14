Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, Hakan Örün adlı bir vatandaşın gerçekleştirdiği ilginç eylem, ilçe sakinlerini hayrete düşürdü. Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Örün, kendi vefat anonsunu ve selasını okutarak herkesi şaşırttı.

Olay, iddialara göre Hakan Örün’ün Şarköy Çarşı Camii müezzinini telefonla arayarak, vefat ettiğini ve selasının okunması talebinde bulunmasıyla başladı. Bu sıra dışı talep üzerine, cami hoparlörlerinden kısa sürede Hakan Örün’ün vefat ettiği duyurusuyla sela okundu. Aynı zamanda, Şarköy Belediyesi'ne ait anons sistemlerinden de kişinin ölüm haberi yayınlandı. Ancak tüm bu resmi duyurulara rağmen, mahalle sakinleri bir süre sonra Hakan Örün’ü sokakta sağ salim dolaşırken görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"Ölmemiş ama selasını okutmuş"

Yaşanan bu akıl almaz durum karşısında neye uğradığını şaşıran mahalle sakinleri, olayın aslını anlamaya çalıştı. Konuyla ilgili görüş belirten bir mahalle sakini, şahit oldukları durumu şu sözlerle dile getirdi: "Burada bir sela verildi. Duyduk ki vatandaş kendi selasını okutmuş. Detayını tam bilmiyorum, ancak selasını okutan Hakan Örün. Ölmediğini biliyoruz, ölseydi tanıdığımız bir ailenin ferdi olarak cenazesine katılırdık. Kendisi mi okuttu yoksa başkası mı, o kısım muamma." Bu durum, ilçede günün en çok konuşulan ve merak edilen konusu haline geldi.

Örün: "Canım çok sıkkındı, ölmeyi düşündüm"

Olayın kahramanı Hakan Örün ise, yaptığı açıklamayla bu eyleminin ardındaki psikolojik nedenleri ortaya koydu. O gün zihinsel olarak oldukça zor bir süreçten geçtiğini belirten Örün, içinden geçenleri şu şekilde aktardı: "Aklımdan pek çok şey geçti, hatta ölmeyi bile düşündüm. Müezzinleri ve hocaları arayarak 'Öldüm, beni gömün' dedim. Ağabeyimi arayıp 'Beni babamın yanına gömün' talimatını verdim. O gün moralim çok bozuktu, canım aşırı derecede sıkkındı, kafama çok şey takılıydı. Böyle bir karar aldım. Hatta şiirlerimi toplayıp 'Bunlar benim dünya mirasım, bunları saklayın' dedim. Selamı verdirdim ki, gelsinler beni defnetsinler. İsterlerse diri diri gömsünler, hiç fark etmez. Sadece can sıkıntısı ve moral bozukluğundan böyle bir eylem gerçekleştirdim." Olayın duyulmasının ardından yapılan kontrollerde, Hakan Örün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.