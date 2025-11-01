Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ölü bulunmasının ardından, cenaze işlemleri tamamlanarak yakınlarına teslim edildi.
Cezaevinde Ölü Bulunmuştu
Binlerce kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Özer, cezaevindeki banyoda ölü olarak bulunmuştu. Ölümü üzerine başlatılan soruşturma savcılık tarafından sürdürülüyor.
Adli Tıp İşlemleri Tamamlandı
Özer’in cenazesi, sabah saatlerinde Tekirdağ Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak, adli işlemler tamamlandıktan sonra cenaze nakil aracıyla yakınlarına teslim edildi. Cenazenin daha sonra defnedileceği yere sevk edildiği bildirildi.