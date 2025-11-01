Türk Hava Kuvvetleri’nin gururu Türk Yıldızları, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirdikleri nefes kesen gösteri uçuşuyla izleyenleri büyüledi. Gösteri öncesinde Gölbaşı Parkı ve çevresi adeta dolup taştı. Binlerce vatandaş, bu özel anı yakından izleyebilmek için erken saatlerden itibaren bölgeye akın etti. Araç yoğunluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluşurken, park çevresinde renkli görüntüler ortaya çıktı.

İzleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Çorlu Atatürk Havalimanı’ndan havalanan Türk Yıldızları, gökyüzünde sergiledikleri akrobasi hareketleri, senkronize dönüşleri, dalışları ve kırmızı-beyaz dumanlarla süslenen manevralarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle çocukların ve gençlerin heyecanı görülmeye değerdi.

Gösteriyi izleyen birçok kişi, o anları cep telefonlarıyla kaydederken, bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak pilotları selamladı. Yaklaşık yarım saat süren görsel şölen, izleyenlerden büyük alkış aldı.