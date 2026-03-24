Türkiye’de araç muayene sisteminde kapsamlı bir değişiklik için geri sayım başladı. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre, 2027 yılında devreye alınacak yeni model, sürücülerin uzun kuyruk ve randevu bulma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

Randevu ve yoğunluk sorunu tarihe karışacak

Mevcut sistem, Türkiye’deki 33,8 milyonun üzerindeki araç sayısı karşısında yetersiz kalıyor. Halihazırda 217 sabit istasyonda yılda yaklaşık 16 milyon muayene gerçekleştiriliyor. Artan talep, sürücülerin randevu almakta güçlük çekmesine ve istasyonlarda uzun beklemelere yol açıyor.

Yeni sistem ile birlikte en az 250 sabit istasyon kurulacak ve toplam muayene hattı sayısı 850’ye çıkarılacak. Bu kapasite artışıyla, özellikle büyük şehirlerde yaşanan yoğunluğun azalması ve randevu sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Muayene süreleri kısalacak

Teknoloji ve otomasyon yatırımlarıyla muayene süreçleri hızlanacak. Özellikle ağır vasıta araçlarda 45 dakikaya kadar çıkan işlem sürelerinin yaklaşık 20 dakikaya düşürülmesi planlanıyor. Bu gelişme, hem bireysel araç sahipleri hem de taşımacılık sektörüne zaman tasarrufu sağlayacak.

Mobil istasyonlarla erişim kolaylaşacak

Yeni model kapsamında 80 mobil istasyon hizmete girecek. Kırsal ve ulaşımı güç bölgelerde yaşayan araç sahipleri, uzun yol kat etmeden muayene hizmetine erişebilecek. Böylece sistem, ülke genelinde daha dengeli bir hizmet ağı sunacak.

Dijitalleşme ve yatırımlar ön planda

Toplam 1,72 milyar dolarlık yatırım ile hayata geçirilecek sistem, dijitalleşme, hız ve erişilebilirliği ön plana çıkaracak. Sektör temsilcileri, 2027’de başlayacak yeni uygulamanın sürücülerin yaşadığı sıkıntıları büyük ölçüde sona erdireceğini belirtiyor.