Hüseyin Demir/Son Mühür Mecliste yapılan konuşmalarda Harmandalı’daki çalışmalar, sızıntı suyu iddiaları, mahkeme kararları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü süreç ele alınırken, bölgedeki çevre sorunlarının çözümü için ortak hareket edilmesi çağrısı yapıldı. Çiğli Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumu, Meclis Başkan Vekili Bülent Bingöl yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda Harmandalı Katı Atık Tesisi, bölgedeki atık suları ve devam eden çalışmalar gündeme geldi.

“Cemevi için aciliyet vurgusu”

AK Parti Çiğli Grup Başkanvekili Yeşim Tuncer, Harmandalı Cem Evi ile ilgili görüşmeler yapıldığını ve bölgede peyzaj çalışmalarının başladığını belirterek teşekkür etti. Ancak ihaleyi alan firmanın yaklaşık bir aydır sahada çalışma yapmadığını ifade eden grup başkanvekili, bölgede can güvenliği açısından sorun bulunduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Harmandalı Cem Evi ile ilgili görüşmeler yapıldı. Peyzaj çalışmalarına başlandı. Bu konuda teşekkür ederim. İhaleyi alan firma 1 aydır çalışma yapmadı. Orada gerçekren can güvenliği sıkıntısı var. Biraz daha aciliyet gösterirse daha iyi olur. İmar, hukuk kentsel dönüşüm südürülebilir enerji ve Engesliz Çiği komisyonuna gönderilmesi uygundur” dedi.

"Harmandalı'daki çöp ve atık su tartışması gündeme geldi"

Toplantıda söz alan AK Parti Meclis Üyesi Kadir Önler, Harmandalı bölgesine halen çöp suyu döküldüğünü öne sürerek duruma tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yasal mevzuatlara aykırı hareket ettiğini savunan Önler, bölgeden elde edilen görüntülerin bu durumu ortaya koyduğunu ifade etti. Çiğli halkının haklarının korunması gerektiğini belirten Önler, Harmandalı’daki çöp sorununun çözüme kavuşturulmasını ve bölgeye çöp suyu taşınmasına son verilmesini istedi.

"Sızıntı suyu iddialarına yanıt"

CHP Çiğli Belediye Meclis Üyesi Rıfat Özer ise meclisin hukuk ve bütçe komisyonlarında alınan kararları hatırlatarak katı atıkların Manisa’ya gönderilmesi yönünde bir protokol oluşturulduğunu ve bu konuda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verildiğini söyledi. Atıklardan kaynaklanan sızıntı sularının ise belirli bir ücret karşılığında Çiğli’deki arıtma sistemine getirildiğini ifade eden Özer, çevreye kontrolsüz şekilde deşarj yapıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Özer, “İZSU tarafından bu sular için çökelti havuzları gösterilmiştir. Sular bu havuzlara dökülmekte ve ardından kontrollü bir şekilde 4. faza yönlendirilmektedir. Dolayısıyla bu suların kanalizasyona, dereye ya da başka bir yere dökülmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

"Çiğli için yeni çözüm protokolü"

Harmandalı Katı Atık Tesisi ile ilgili mecliste yapılan değerlendirmelerde, sürecin hukuki boyutu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin attığı adımlar da ele alındı. Komisyon üyesi olduğunu belirten AK Parti Meclis Üyesi Özgür Kaner, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini gidermek amacıyla sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaner, Harmandalı ile ilgili hukuki sürecin İzmir İdare Mahkemesi’nden başlayıp istinaf aşamasının ardından Danıştay’a kadar uzandığını hatırlattı.

"Çiğli'nin bu yükten kurtulması gerekiyor"

İdare Mahkemesi kararlarında yürütmeyi durdurma kararı bulunmaması halinde kararların 30 gün içerisinde uygulanması gerektiğini belirten Kaner, Harmandalı’ya çöp dökülmemesine ilişkin kararın uzun süre uygulanmadığını söyledi. Danıştay kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif çözüm arayışına yöneldiğini ifade eden Kaner, bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de kullandığı katı atık bertaraf tesisini işleten şirketle protokol yapıldığını aktardı. Söz konusu protokolün hukuk komisyonundan geçtiğini belirten Kaner, sürecin Çiğli’nin bu yükten kurtulması amacıyla desteklendiğini kaydetti.

"Harmanlı için mücadeleye devam etmemiz lazım"

Harmandalı konusunun Çiğli açısından çözüm bekleyen önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirten Kaner, tüm siyasi partilerin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Mahkeme kararının bölge halkını kısmen rahatlattığını ancak sorunun tamamen ortadan kalkmadığını ifade eden Kaner, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ve bürokratlarının sürece daha kapsamlı yaklaşması gerektiğini dile getirdi. Kaner, “Bir mahkeme kararı evet hayatımızı çok rahatlattı gibi gözükse de bu sorun hâlâ kangren olmaya devam ediyor. 'Harmandalı orada, hadi sıvı atığı da oraya gönderelim' kolaycılığına düşmememiz lazım, mücadeleye devam etmemiz lazım” dedi.

"Çöpü biz değil, mahkeme kaldırdı"

Konuşmasının devamında Katı Atık Daire Başkanlığı ile yapılan yazışmalar ve resmi belgelerin gerekli görülmesi halinde meclis üyeleriyle paylaşılabileceğini belirten Kaner, katı atıkların kaldırılması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaner, “Büyükşehirde biz bunu dile getirdiğimizde, 'Katı atığı kaldırdık ya' denmesi benim zoruma gidiyor. Katı atığı siz kaldırmadınız, katı atığı çok şükür mahkeme kaldırdı. Ama sıvı atığın hâlâ buraya gelmesi, 'Çiğli buna ses çıkarmaz, halleder' düşüncesinin bir ürünüdür. Bu etiket, bu kolaycılık Çiğli’nin üzerine yapışmamalıdır. Meclisimizdeki tüm partilerin, partiler üstü bir davranışla bu algıyı kırması gerekmektedir” dedi