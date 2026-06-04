Son Mühür- Vincenza Montella yönetiminde 24 yıllık Dünya Kupası hasretine nokta koyan A Milliler, turnuva öncesi son hazırlıkları tamamlamak için ABD'de kampa girdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF yönetiminin takımla birlikte ABD'ye gitmesine ise tepki var.

Hafta sonu TFF'nin mali genel kurulu yapılacağına dikkat çeken gazeteci Osman Altunterim, TFF yönetiminin mali kurula sayılı günler kalmışken ABD'ye gitmesinin nedenlerini sorguladı.

''TFF, Hacı babanın çiftliği mi desem yoksa?'' diye seslenen Altunterim,

''Hafta sonunda mali genel kurul var ve o sırada A Milli Takım da Amerika’da kampta!



Ne yapıyor dersiniz TFF yönetimi?

A Milli Takım ile kampa gidiyor Amerika’ya!

Peki mali genel kurul?

Ne var canım 3 gün Miami’de takılıp, takımın “ağabeyleriyle” çay kahve içip, sahaya çıkıp antrenmanda bir iki topa vurup, yeğenleri, evlatları, TFF yöneticisi akraba eş dost arkadaşları Miami’de gezdirip sonra döneceğiz Türkiye’ye!

Sonra gitseniz ne olurdu?



Sonuçta mali genel kurul var!

Peki sonra?

Hemen, apar topar tekrar Amerika’ya gideceğiz Milli Takım Kampına, Arizona’ya!

Soru şu ; Bu gereksiz 3 günlük seyahati yapmasanız, mali genel kurulu yapıp ondan sonra Amerika’ya gitseniz ne olurdu?

Bu gereksiz şovun ve seyahatin maliyeti ne kadar?

Faturayı cebinizden mi ödediniz yoksa TFF kaynaklarını mı kullandınız?

Pazar günü bir namuslu delege çıkıp bu soruları sorar inşallah'' hatırlatmasında bulundu.

