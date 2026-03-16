Son Mühür- 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler, Türkiye’nin en büyük afetlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Depremlerde binlerce bina yıkılırken, yüz binlerce kişi evsiz kalmıştı.

Afetin ardından devlet tarafından başlatılan yeniden inşa süreci kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından deprem bölgelerinde konut projeleri hayata geçirildi. Tamamlanan konutlar etap etap hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor.

Yeni evlerine kavuşan depremzedelerin yaşadığı anlar ise zaman zaman sosyal medyada paylaşılarak gündem oluyor.

Depremzede kadının sözleri sosyal medyada yayıldı

Son olarak Kahramanmaraş’ta TOKİ konutuna yerleşen bir depremzede kadının açıklamaları sosyal medyada dikkat çekti.

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu dile getiren kadının sözleri kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

“TOKİ’den çok memnunum”

Kadın, yeni evinden memnun olduğunu belirterek şöyle konuştu: “AK Parti’ye hiç oy vermem sanıyordum. Ama şimdi kafamı kesseler AK Parti’den başkasına oy vermem.

Benim başıma çatı verdi, ödeme kolaylığı verdi. TOKİ’den çok memnunum. Tayyip Erdoğan’dan Allah bin kere razı olsun. Keşke bunu da eşim görseydi. Çok memnunum. TOKİ’yi beğenmeyen beğenmesin.”