Fas'ın Safru kentinde bulunan Tayda Ormanı'nda yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen orman yangını beşinci gününde devam ediyor. Geniş bir alana yayılan alevler sebebiyle ekipler bölgede yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman Bensude, yangının şimdiye kadar yaklaşık 120 hektarlık ormanlık alanı etkilediğini ifade ederek söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Hava ve kara ekiplerinden yoğun mücadele!

Yangına müdahale çerçevesinde kara ekiplerinin dışında havadan da yoğun destek gerçekleştiriliyor. Bensude, söndürme çalışmalarına Fas ordusuna bağlı ekiplerin katılım sağladığını, ayrıca üç adet Canadair tipi amfibi yangın söndürme uçağının da alevlerle mücadelede görevde bulunduğunu söyledi.

Can kaybı yok!

Yetkililer, yangında herhangi bir can kaybının meydana gelmediğini ifade ederken, geniş ormanlık alanlarda çok sayıda ağacın zarar gördüğü belirtildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edilirken, olası yeniden alevlenmeleri engelleyebilmek amacıyla soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Müdahaleyi zorlaştırdı!

Cumartesi günü meydana gelen yangının kısa sürede büyümesinde bölgede etkili olan yüksek hava sıcaklıkları ile kuvvetli rüzgarın önemli bir faktör olduğu ifade edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle alevlerin hızla yayılım göstermesi, ekiplerin çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdı.