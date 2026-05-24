Dünya, Wi-Fi’nin hız sınırlarını aşan yeni bir internet sistemiyle tanışıyor. LiFi, LED lambalardan yayılan ışık darbeleriyle veri iletiyor ve radyo dalgalarına ihtiyaç bırakmıyor. Bu sayede, ev ve ofislerdeki standart aydınlatmalar, aynı zamanda modem görevi görüyor.

Baş Döndüren Hız Performansı

Wi-Fi’ye kıyasla onlarca kat daha hızlı veri aktarımı sağlayan LiFi, özellikle 4K video yayınları, bulut depolama ve yoğun çevrimiçi oyun deneyimlerinde fark yaratıyor. Aynı anda birçok cihazın bağlanması da hız kaybına yol açmıyor.

Siber Güvenlikte Fark Yaratıyor

Işık dalgalarının duvarları aşamaması, LiFi’yi siber saldırılara karşı doğal bir kalkan haline getiriyor. Bankalar, devlet kurumları ve üniversitelerde güvenli veri iletimi için denemeler şimdiden başladı.

Kurumsal ve Ev Kullanımında Etkisi

Avrupa’daki havalimanları ve eğitim kurumları, LiFi’nin sunduğu avantajları test ediyor. Akıllı ev sistemleri de LED lambalara internet desteği ekleyerek ev kullanıcılarını bu teknolojinin içine çekiyor.

Geleceğe Bakış

Bilirkişiler LiFi’nin hem hız hem de güvenlik açısından Wi-Fi’nin yerini alabileceğini düşünüyor. Özellikle yoğun internet trafiği gerektiren alanlarda, ışıkla veri iletimi geleceğin standart bağlantısı olmaya aday.