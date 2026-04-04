Havaların ısınmasıyla birlikte açık kalan pencereler, sadece temiz hava değil bazı istenmeyen canlıları da içeri taşımaya başladı. Özellikle örümcek, karınca ve sinek gibi küçük canlılar evlerde daha sık görülür oldu. Bu duruma karşı kimyasal ürün kullanmak istemeyenler ise daha basit yöntemlere yöneliyor.

Son günlerde sosyal medyada sıkça paylaşılan bir yöntem dikkat çekiyor. Ev ekonomisi ve pratik çözümler üzerine paylaşımlar yapan Rachael Eppley, böcekleri incitmeden uzak tutmanın yollarını anlattı. Onun önerisi kısa sürede yayıldı, pek çok kişi denemeye başladı.

Doğal kokular böcekleri uzak tutuyor

Eppley’nin anlattığına göre bazı canlılar keskin kokulardan rahatsız oluyor. Bu yüzden belirli aromatik ürünler ev içinde doğal bir bariyer oluşturabiliyor. Özellikle tarçın çubukları, yıldız anason ve karanfil bu yöntemin temelini oluşturuyor.

Bu ürünlerin yaydığı koku, sadece örümcekleri değil meyve sinekleri ve karınca sürülerini de uzak tutmaya yardımcı oluyor. Hatta kokuya duyarlı bazı kemirgenlerin bile bu alanlardan kaçındığı belirtiliyor.

Doğru yerlere koymak önemli

Yöntemi deneyenler, ürünleri rastgele değil belirli noktalara yerleştiriyor. Uzmanlar özellikle pencere pervazlarını işaret ediyor. Cam kenarları ve mermer yüzeyler bu konuda öne çıkıyor.

Kapı eşikleri de önemli bir geçiş noktası. Dışarıdan gelen canlıların ilk adım attığı yer olduğu için bu alanlara da yerleştirme yapılıyor. Bunun yanında havalandırma boşlukları gibi küçük giriş noktaları da unutulmaması gereken detaylar arasında.

Sosyal medyada hızla yayıldı

Bu basit yöntem kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Pek çok kişi evinde denediğini ve fayda gördüğünü söylüyor. Özellikle kimyasal kullanmak istemeyenler için bu yöntem cazip geliyor.

Elbette herkes için aynı sonucu verir mi bilinmez ama deneyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Şimdilik görünen o ki, birçok kişi penceresinin önüne bir parça tarçın koyup sonucu bekliyor. Bazıları işe yaradığını söylüyor, bazıları emin değil. Ama denemesi kolay olduğu için ilgi bitmiyor.