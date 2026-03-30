Son Mühür- Türkiye yeni haftaya da CHP'nin yönetimindeo lan bir belediyeye yönelik soruşturma ve gözaltı haberiyle uyandı.

Sanatçılıktan siyasete geçiş yapan Erdal Beşikçioğlu yönetimindeki Ankara'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik zimmet soruşturmasıyla ilgili gelişmeyi duyuran Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılı, Etimesgut Belediyesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "zimmet" suçundan 4 belediye çalışanı hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı tarafından Etimesgut Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen 2025 yılı hesap ve işlemleri olağan denetimleri sırasında, aşevi, yemek alımı ve dağıtımı işlemleri ile Etimkent A.Ş'nin hesap bilgilerinde usulsüzlükler tespit edildiği belirtildi.



Operasyonun detayları netleşiyor...



Etimesgut Belediyesi'ne yönelik zimmet soruşturmasının detaylarını paylaşan isim gazeteci Engin Balım oldu.

''Detayları yavaş yavaş alıyorum;'' hatırlatmasında bulunan Balım,

''Etimesgut Belediyesi iştiraklerinden Etimkent ‘de bir memurun usulsüzlüğü ile ilgili başkan Erdal Beşikçioğlu döneminde BİR usulsüzlük tespit edilip, o memur açığa alınmış.

Yine o memur hakkında da belediye yönetimi tarafından şikayette bulunulmuş.

Hakkında şikayet olan kişi de, savcılıktaki ifadesinde birlikte çalıştığı sosyal hizmetler müdürü ve bir genel müdürü belirtince savcı, iki yöneticinin de ifadesine başvurmak için, evlerine sabah saatlerinde polis yollamış.

CHP içi kaynaklar, konunun bundan ibaret olduğunu kaydettiler…'' bilgisini paylaştı.

Beşikçioğlu: Biz suç duyurusunda bulunduk...



Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, savcılığın başlattığı soruşturmanın, kendi iç denetimlerinde tespit ettikleri usulsüzlüklerin ardından kendilerinin suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatıldığını vurguladı.

