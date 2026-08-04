Son Mühür- Yeni Parti, Türk siyasi yaşamında ilk radikal değişikliğin sinyallerini vermeye başladı.

TBMM'de ana muhalefet partisi konumuna gelen Yeni Parti'nin grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, CHP'ye yönelik eleştirilerin değişmeyen detayı olarak dikkati çeken delege ağalığı sorununa neşter atacaklarını gösterdi.



Özel, kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa,

“Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefiyle partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran, delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Yeni partimizde her bir üye; ilçe başkanını, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir! Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu’nun gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak.” sözleriyle seslendi.

Üye yazımına ilgiyi patlatabilir...



Üyelik alt yapısıyla ilgili son hazırlıkların sürdüğü Yeni Parti'nin atacağı adıma dikkat çeken gazeteci Bülent Mumay,

''Özgür Özel Türkiye siyaset tarihi açısından çok önemli bir değişikliği açıkladı. Yeni Parti’de ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkanı delegeler değil partinin üyeleri seçecek. Delege ağalığı tarihe karışacak. Bu karar, kısa süre içerisinde başlayacak üyelik başvurularını da patlatabilir'' değerlendirmesinde bulundu.

En büyük alkış o sözlere...



Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, ''Yeni Parti Grubu'nda Özgür Özel en büyük alkışı delege sistemi ile sözleriyle aldı. Başta Grup Başkan Vekilleri Gökhan Günaydın ve Murat Emir olmak üzere tüm grup Özel'i ayakta alkışladı'' mesajı verdi.

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak seslendirdiği kurultay çağrıları sonuçsuz kalınca 2 milyon üyenin katılacağı bir seçim önermiş, yüzde 90'ın altında oy alması halinde siyaseti bırakacağı mesajını vermişti.