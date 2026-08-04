İnternet kullanıcıları Pegasus iş başvurusu ve güncel personel alımı ilanlarına ulaşmak için arama motorlarında yoğun bir sorgulama başlattı. Peki, Pegasus personel alımı başvurusu nasıl yapılır, aranan şartlar neler ve kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...

Pegasus Hava Yolları, PC-2026 referans koduyla duyurduğu Misafir Hizmetleri Memuru pozisyonu için başvuru sürecini resmen açtı. Havalimanlarındaki operasyonel gücünü artırmayı hedefleyen şirket, Pegasus kariyer ekranı üzerinden başvuruları kabul ediyor. Yolcu ağırlamadan bagaj işlemlerine, bilet satıştan kriz yönetimine kadar birçok alanda görev alacak personeller, cazip yan haklar ve sosyal imkanlarla destekleniyor. Başvuru yapmayı düşünen adayların belirli kriterleri taşıması gerekiyor.

PEGASUS MİSAFİR HİZMETLERİ MEMURU NE İŞ YAPAR, GÖREVLERİ NELER?

Pegasus bünyesinde görev alacak Misafir Hizmetleri Memurları, havalimanında yolcuların seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkarmaktan sorumlu oluyor. Adaylar görev süresince şu sorumlulukları üstleniyor:

Misafirlerin bilet, bagaj kabul ve uçağa biniş işlemlerini yürütmek.

Gelen uçuşlardaki yolcuları karşılamak, transit ve bağlantılı uçuşu olan yolcuların takibini sağlamak.

Kayıp, hasarlı veya transfer bagaj durumlarında gerekli süreçleri yönetmek.

Uçuş gecikmesi veya iptal gibi durumlarda yolcuları bilgilendirmek, konaklama ve ikram hizmetlerini organize etmek.

Havalimanı bilet satış işlemlerini gerçekleştirmek.

Engelli, refakatsiz çocuk veya özel duruma sahip misafirlere gerekli desteği sunmak.

PEGASUS PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Şirket, Misafir Hizmetleri Memuru kadrosuna katılacak adaylarda belirli nitelikler arıyor. İlana başvuru yapabilmek için taşınması gereken temel şartlar şunlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

01.01.1994 ve sonrası doğumlu olmak.

En az Ön Lisans mezuniyet derecesine sahip bulunmak.

Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilmek.

Çok iyi derecede İngilizce bilmek (ikinci bir yabancı dil tercih sebebidir).

MS Office programlarına hakim, iletişim becerisi ve planlama yeteneği gelişmiş olmak.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı benimsemek. 3 yıl aradan sonra Meclis kürsüsünde! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve 4 ismi saydı: "Serbest kalacaklar" İçeriği Görüntüle

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak.

İstanbul Anadolu Yakası’nda ikamet eden veya edebilecek durumda olmak.

Geçmiş çalışma hayatında devamsızlık veya disiplinsizlik nedeniyle iş akdi feshedilmemiş olmak.

PEGASUS ÇALIŞANLARINA HANGİ İMKANLARI VE YAN HAKLARI SUNUYOR?

Pegasus, bünyesine kattığı çalışanlarına havacılık sektörünün öne çıkan ayrıcalıklarını sunuyor. İşe kabul edilen personeller şu yan haklardan yararlanıyor:

Çalışanın kendisi ve birinci derece yakınları için yurt içi ile yurt dışı uçuşlarda indirimli bilet imkanı.

Bekar çalışanlar için sistemde +1 kişi tanımlama hakkı.

Anlaşmalı diğer hava yolları ile indirimli seyahat etme fırsatı.

Eş ve çocukları da kapsayan Özel Sağlık Sigortası.

Yemek kartı ve vardiya servis imkanı.

Kadın çalışanlar için İstanbul, İzmir ve Antalya lokasyonlarında kreş desteği.

Performansa dayalı prim sistemi ile tiyatro, spor ve müzik gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Sosyal Aktivite Kulüpleri.

PEGASUS PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Pegasus Misafir Hizmetleri Memuru ilanına başvurular yalnızca şirketin resmi kariyer kanalları üzerinden yapılıyor. Adaylar, Pegasus Kariyer portalına giriş yaparak özgeçmişlerini sisteme yükleyip başvuru formunu doldurabiliyor. İlan kriterlerine uygun bulunan adaylar değerlendirme ve mülakat süreçlerine davet ediliyor.