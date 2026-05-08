İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme’de “1. Çeşme Turizm Zirvesi” düzenlendi. Etkinlikte konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçenin turizm geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çeşme’nin yalnızca yaz sezonuna sıkışan turizm anlayışından kurtulması gerektiğinin altını çizen Maraşlı; sürdürülebilir, kaliteli ve daha sakin bir turizm modelinin önemine vurgu yaptı.

“Yeniden güçlü bir konuma ulaşabilir”

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçenin doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel değerleriyle önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Geçmişte Çeşme’nin Türkiye turizminin öncülerinden olduğunu söyleyen Maraşlı, değişen turizm anlayışı ve artan rekabetle birlikte ilçenin zaman içerisinde sadece yaz aylarında yoğunluk yaşayan bir yapıya dönüştüğünü belirtti.

Turizmin Çeşme ekonomisinin temel taşı olduğunu vurgulayan Maraşlı, mevcut yapının sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

“Çeşme’nin yüzde 95’i turizme bağlı”

İlçe ekonomisinin büyük ölçüde turizm gelirlerine dayandığını söyleyen Maraşlı, “Yüzde 95’i turizme bağlı bir kentten söz ediyoruz. Ancak bugün turizm denildiğinde yalnızca iki aylık bir dönem akla geliyor. Bu tablo hem işletmeler hem çalışanlar hem de ilçe ekonomisi açısından ciddi sorun oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

“12 ay turizm” söylemini gerçekçi bulmadığını söyleyen Maraşlı, buna rağmen Çeşme’nin 8 ila 9 ay boyunca hareketli bir turizm sezonu yaşayabilecek potansiyelinin olduğunu söyledi.

“Sadece otellerden ibaret değil”

Turizmin yalnızca konaklama sektöründen var olmadığını ifade eden Maraşlı; esnaftan restoranlara, ulaşım sektöründen yerel halka kadar herkesin turizmin bir parçası olduğunu ifade etti.

“Alaçatı’nın ruhu korunmalı”

Alaçatı’nın kendine özgü kimliğinin korunmasının önemine vurgu yapan Maraşlı, kültür turizminin Türkiye için büyük bir değer taşıdığına vurgu yaptı.

“Soft turizm” olarak tanımlanan daha sakin ve sürdürülebilir turizm anlayışının Çeşme için önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Maraşlı, eğlence hayatıyla huzur arasında doğru dengenin kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Maraşlı, “Eğlence elbette olacak ancak her nokta yüksek sesli müzikle dolmamalı. Çeşme büyük bir destinasyon. Eğlence için uygun alanlar var. Önemli olan ilçenin ruhunu kaybetmeden dengeyi sağlayabilmek” ifadelerini kullandı.