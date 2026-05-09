Son Mühür- Çeşme Kent Konseyi öncülüğünde, Çeşme Belediyesi, Alaçatı Turizm Derneği ve ÇEŞTOB iş birliğiyle; Çeşme Kaymakamlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ETİK ve TGA'nın katkılarıyla düzenlenen "1. Çeşme Turizm Zirvesi", 8 Mayıs 2026 Cuma günü Boyalık Beach Hotel & SPA'da gerçekleştirildi. "Turizmin Geleceği İçin Ortak Akıl Buluşması" temasıyla bir araya gelen turizm sektörü temsilcileri, akademisyenler, yerel yöneticiler ve sektör paydaşları; Çeşme turizminin mevcut sorunlarını, geleceğe yönelik stratejilerini ve yeni turizm modellerini kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Zirvenin açılış konuşmalarını Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ahmet Güler, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı gerçekleştirdi. Denizli, Çeşme'nin turizm geleceğinin ancak ortak akıl ve iş birliğiyle şekillenebileceğini belirterek "Çeşme'nin geleceğini birlikte planlamak zorundayız" dedi; Çeşme'nin yalnızca yaz turizmiyle değil, kültür, gastronomi, spor ve sürdürülebilir turizm alanlarında da güçlenmesi gerektiğini ifade etti. Güler ise ilk kez düzenlenen bu zirvenin Çeşme'nin kalkınması adına önemli bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, bu toplantıların her yıl daha kapsamlı biçimde sürdürülmesi ve Çeşme turizminin ortak bir vizyon etrafında şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakam Maraşlı, Çeşme ekonomisinin yüzde 95'inin turizme bağlı olduğunu ve mevcut iki aylık yoğun sezon modelinin ne işletmeler ne ilçe ekonomisi ne de ülke turizmi açısından sürdürülebilir olmadığını vurguladı. "Kaliteli ve sakin turizmle Çeşme kazanacak" diyen Maraşlı, özellikle ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde kültür ve gastronomi odaklı, huzurlu bir turizm anlayışının geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, turizmde artık yalnızca konaklama değil "deneyim" satıldığını vurgulayarak Çeşme'nin dijital göçebeler, 3. yaş turizmi ve yaşam deneyimi odaklı yeni nesil modellere yönelmesi gerektiğini belirtti. Veri temelli planlama yapılmadan sağlıklı turizm yönetiminin mümkün olmadığının da altını çizen Ünsal, tanıtım stratejilerinin artık broşürden değil, dijital ve hedef odaklı bir anlayıştan beslenmesi gerektiğini ifade etti. ETİK Başkanı ve TGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İşler ise Çeşme'nin dünya markası olabilecek güçte bir destinasyon olduğunu belirterek, sezonun birkaç aya sıkışmasının fiyatları yükselttiğini ve "pahalı destinasyon" algısını körüklediğini söyledi. İşler, termal turizm, gastronomi, spor ve kültürel etkinliklerle Çeşme'nin yıl genelinde canlı tutulabileceğini vurguladı.

Uluslararası turizm uzmanı Hüseyin Baraner, Çeşme'nin vizyonunun artık yalnızca yerel rakiplerle sınırlı olmaması gerektiğini belirterek "Çeşme'nin rakibi Bodrum değil, Mykonos ve Saint-Tropez olmalı" dedi. Baraner, wellness, termal kaynaklar ve yerel yaşam kültürünün dünya turizminde giderek daha fazla önem kazandığını; modern turistin büyük beton yapılar yerine özgün deneyime, gastronomiye ve samimiyete para ödediğini vurguladı.

Zirve boyunca düzenlenen üç panelde aşağıdaki konular detaylı şekilde ele alındı:

• Sürdürülebilir turizm ve çevre

• Termal ve sağlık turizmi

• Gastronomi turizmi

• Kongre ve MICE turizmi

• Uluslararası pazarlama ve yeni hedef pazarlar

• Dijital dönüşüm ve veri yönetimi

Katılımcılar, Çeşme'nin doğal yapısı, termal kaynakları, gastronomisi ve yaşam kültürüyle dünya markası olabilecek eşsiz bir destinasyon olduğu konusunda ortak görüş bildirdi. Plansız yapılaşmanın ve kısa vadeli kazanç anlayışının uzun vadede turizme ciddi zarar vereceği; bu nedenle sürdürülebilirlik ilkesinin ve ortak akıl anlayışının tüm kararların temelinde yer alması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik sonunda, zirveden çıkan sonuçların somut turizm politikalarına ve uygulanabilir projelere dönüştürülmesi ile bu buluşmanın her yıl daha kapsamlı biçimde sürdürülmesi konusunda ortak irade tescil edildi. Çeşme Kent Konseyi olarak, 1. Çeşme Turizm Zirvesi'nin ilçemizin turizm geleceği için bir kırılma noktası olduğuna inanıyor; tüm paydaşları ortak akıl ve kararlı iş birliği doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz.