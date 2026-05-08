Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkaran kararı açıklaması, Çeşme turizminde de kelebek etkisi yarattı. Açıklamanın hemen ardından bölgedeki rezervasyon trafiğinde çok ciddi bir ivme yakalandı. Mevcut veriler, bayram haftasında doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşacağına işaret ederken; sektör paydaşları tüm hazırlıklarını bu talep doğrultusunda tamamladıklarını söyledi.

Rezervasyonlarda son dakika hareketliliği

Yaz sezonunun açılması ve sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte turizmciler, konuklarını ağırlamak için tüm eksiklerini giderdi. Şu an itibarıyla ilçedeki otellerde doluluk seviyesi yüzde 50 bandına oturmuş durumda. Ancak bölgede ilginç bir tüketici alışkanlığı göze çarptı. Alaçatı ve çevresinde misafirler genellikle son dakikada yer ayırtmayı tercih ediyor. Sektör temsilcileri, bayrama bir hafta kala bu oranların yüzde 70’lere fırlayacağını, tatil süresince ise tüm tesislerin tam kapasite hizmet vereceğini öngördü.

Ot festivali sezonun aynası oldu

Turizmin lokomotifi Alaçatı’da bayram mesaisi erkenden başladı. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, işletmelerin hazırlıklarını aslında Ot Festivali dönemiyle birlikte bitirdiğini hatırlattı. Önceki yıllara kıyasla oldukça verimli bir festival süreci geçirdiklerini belirten Ünsal, bu dönemdeki yüksek doluluk oranlarının tüm sezonun ne kadar hareketli geçeceğine dair en önemli kanıt olduğunu vurguladı.

Sadece deniz değil, 12 ay yaşayan bir merkez

Alaçatı’nın sadece güneş ve plajdan ibaret olmadığını belirten Ünsal, bölgenin artık yılın her döneminde bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade etti. Dünyanın en önemli üç rüzgar sörfü merkezinden biri olan ilçe; tenis turnuvalarından yarım maratonlara, yarımada oyunlarından kültürel faaliyetlere kadar kesintisiz bir etkinlik takvimine sahip. Tatilciler, kendi ilgi alanlarına göre bayram boyunca mutlaka bir aktivite bulabilecek.

Sadece iç pazarla sınırlı kalmıyor

Dernek olarak projelerini uluslararası boyuta taşıdıklarını kaydeden Ünsal, beş projenin dünya standartlarında statü kazandığını açıkladı. Bu strateji sayesinde sadece iç pazarla sınırlı kalmayıp yurt dışından da ciddi bir turist kitlesini bölgeye çekebildiklerini belirtti. Temel hedef ise net: Alaçatı’yı küresel ölçekte tanınan, güçlü bir marka konumuna getirmek.



