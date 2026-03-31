İzmir'de esnaf odası seçimleri süreci sona erdi. 126 oda başkanını seçerken, bugün 3 oda için seçim gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen seçimler; Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Çiçekçiler Odası ve Kurukahveciler Odası seçimleri olarak dikkat çekti.

Urla'da dikkat çeken zafer!

Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimlerinde 4 aday yarıştı. Mevcut başkan Ahmet Birol Aydınhan seçimi kaybederken, Fırat Gül 618 oy ile seçimi kazanan isim oldu.

Çiçekçiler Odası'nda başkan değişti!

İzmir Çiçekçiler Odası'nda ise mevcut başkan Kazım Kış ile Murat Öklü yarıştı. Seçimi kazanan isim Öklü oldu.

Gönen güven tazeledi!

Kurukahveciler Odası seçiminde ise İlyas Gönen tek liste ile seçime girdi. Gönen seçimi kazanarak güven tazeledi.

Yeterli çoğunluk elde edemediği için Camcılar Odası ve Büfeciler Odası seçimleri gerçekleştirilemedi.

Gözler 3 Mayıs'ta!

Gözler 3 Mayısta Kaya Termal Otelde yapılacak Birlik seçiminde... İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata seçimlere rakipsiz tek liste ile girecek gibi gözüküyor.

Ata'nın dediği oldu!

126 oda seçiminde İESOB Başkanı Yalçın Ata'nın işaret ettiği isimler kazandı.