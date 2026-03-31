Uşak Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı da kapsayan operasyonun ardından ismi “referansla işe alım” ve “işe gelmeden maaş” iddialarında yer alan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’den kamuoyuna yönelik kapsamlı bir açıklama geldi. Bornova Belediye Başkanı, belediye bünyesinde 5 ay 8 gün görev yapan ve ismi operasyona karışan personelle ilgili sorumluluğu üstlenerek, bu süreçte oluşan tüm kamu zararını kendi cebinden tazmin edeceğini açıkladı.

Süreci tek tek anlattı…

“Uşak Belediyesi’ne Başkan Özkan Yalım’ı da kapsayan bir operasyon düzenlenmesinin ardından bazı televizyon yorumcuları ile bazı siyasiler, belediyemizi ve şahsımı hedef alan bir kampanya başlattılar. Bu karalama kampanyasına karşı gerçekleri paylaşma ihtiyacı duyduk” sözleriyle başlayan açıklamada, “Gözaltına alınan 13 kişi arasında Bornova Belediyesi’nin işten çıkartılan bir personeli olduğu doğrudur. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan bu kişi, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın referansı ile belediyemize başvurmuştur. Belediyemiz bünyesinde 22 Eylül 2025 tarihinde personel şirketimizde işe başlayan bu kişi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde Saha Personeli olarak görevlendirilmiştir. Bu süreç de müdür arkadaşımızın geçirdiği kalp krizinin ardından iyileşme sürecinde az yoğunluklu çalıştığı bir döneme denk gelmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Hukuk mücadelesi başlatacağım”

“Müdürümüz sağlığına tamamen kavuşup aramıza döndüğünde bu kişinin işe gidiş- gelişlerinde disiplinsiz davranışlarını tespit etmiş, basına da yansımış olan yazışmalardan da görülebileceği şekilde, sırasıyla sözlü uyarıdan başlayarak tutanak düzenlemeye kadar gerekli tedbirleri almaya çalışmıştır” sözleriyle devam eden açıklamada, “Bu kişi, belediyemiz bünyesinde toplam 5 ay 8 gün kalmıştır. Mart başı itibariyle düzenlenen tutanakla iş akdinin sonlandırılması süreci başlamıştır. Gerçekler en yalın haliyle bunlardır. Diğer yandan hiçbir dayanak olmadan ortaya atılan, benim referansımla bir kişinin Uşak Belediyesi’nde işe başladığı iddiası ise kocaman bir yalandır. Uşak Belediyesi’nde benim referansımla işe başlamış bir tek kişi dahi yoktur. Devlet’in gücü ve kaynaklarıyla tespit edilmesi çok kolay olan bir yalanı, gerçekmiş gibi basın ve sosyal medya aracılığıyla yayan tüm kişilerle hukuk mücadelesi başlatacağımın altını çizmek isterim” denildi.

“Lekeleme çalışmalarını kabul etmiyorum”

“Çalışma saatleri ve iş disiplini ile ilgili hassasiyetimi tüm mesai arkadaşlarım ve Bornova halkı bilir” vurgusu da yapılan açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Bornova Belediyesi binalarında personelin çalışmasını daha da düzenli hale getirmek amacıyla tedbirler aldık. Belediye hizmet binalarının girişlerine kartlı ve turnikeli kapılar koyduk. Öyle ki görev sürem içinde işe giriş çıkış saatlerinde disiplinsizlik, iş ahlakına uygun olmayan hareketler gibi nedenlerle bahsi geçen kişi ile birlikte 11’i benim dönemimde işbaşı yapmış toplam 34 kişinin belediyemiz ile ilişiğini kestik. Bornova Belediyesi yaklaşık iki yıldır sosyal demokrat anlayışın yüz akı belediyelerden biri olmuştur. Kent Lokantaları, Kent Marketler, parklar, yol çalışmaları, Gençlik Merkezi ve Kent Bostanları gibi onlarca yatırım ve hizmeti Bornova’ya kazandıran bir yönetim anlayışını, münferit bir olaydan yola çıkarak lekelemeye çalışmalarını kabul etmiyorum, etmeyeceğim” mesajı verildi.

“Kendimize yakıştıramıyoruz”

Ekşi’nin kaleminden hazırlanan açıklamada, şu sözlere yer verildi: “Bu süreçte en çok üzüldüğüm durumlardan biri de çalışma arkadaşlarıma olan mahcubiyetimdir. Bornova Belediyesinin bu şekilde anılmasına istemeden de olsa sebebiyet verdiğim için iki yıldır benimle birlikte büyük bir gece gündüz demeden, özveri ile çalışan yol arkadaşlarımdan ve tüm Bornovalılardan özür dilemeyi de borç bilirim. Bugüne kadar kamucu bir anlayışla belediyemizi yönettik, kamunun kaynağını yine kamuya kullandık. Böyle bir suistimalin kurbanı olmayı da bu nedenle kendimize yakıştıramıyoruz. Bornova Belediye Başkanı olarak bu münferit hatanın sorumluluğunu kabul ediyorum. Kamu kaynaklarını korumaya olan bağlılığımız nedeniyle bu kişinin belediyemizde çalıştığı 5 ay 8 günlük süre kapsamında doğacak tüm kamu zararı Bornova Belediyesine tarafımızca iade edilecektir. Bundan sonraki süreçte daha da dikkatli olacağımızdan ve daha çok çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”