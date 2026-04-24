İzmir’de iş dünyasının önde gelen temsilcileri tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı” olumlu bir şekilde karşılandı. Açıklanan paket çerçevesinde yatırım ortamını iyileştirecek adımlar, özellikle ihracat ve finansman alanlarında somut katkılar da sağlayacak.

"Zamanında hamle” vurgusu

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından programla ilgili açıklamalar geldi. Özgener tarafından yapılan açıklamalarda; programdaki hukuki, idari ve mali düzenlemelerin uluslararası yatırımları teşvik etmesi açısından kritik bir etkisi olduğu belirtildi.

Özgener bunlara ek olarak, ekonomideki dalgalanmaların arttığı bir dönemde kamuoyuna sunulan bu adımın, Türkiye’nin yatırım çekme kapasitesini artırabileceğini de sözlerine ekledi.

İzmir’in lojistik gücü!

Özgener tarafından ayrıca, İzmir’in limanları, serbest bölgeleri ve güçlü lojistik altyapısıyla dış ticarette stratejik bir merkez olduğuna dikkat çekildi. Limanlar üzerinden yürütülen ticaret faaliyetlerine yönelik vergi avantajlarının kent ekonomisine hızlı bir yansıma sunabileceği belirtildi.

“Üretim ve ihracat odaklı politikalar...”

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da açıklanan politikalara yönelik açıklamalarda bulundu. Üretim, ihracat ve yatırım üçgeninde değerlendirdiklerini ifade etti.

Zorlu tarafından, ihracatçı firmalara yönelik vergi düzenlemelerinin ve yatırım ortamını iyileştirmeye dönük adımların reel sektör için önemli bir destek mekanizması oluşturacağı belirtildi. Kurumlar vergisi indirimini, küresel rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde Türk şirketlerinin rekabet gücünü artırabilecek bir unsur olarak gördüğünü söyledi.

Finansmana erişim ve kredi düzenlemeleri!

Zorlu ayrıca, reeskont kredi faizlerinin erişilebilir seviyelere gelmesi ve ihracatçılara sağlanan destek payının artmasını, sanayicilerin işletme sermayesi ihtiyacını karşılamada önemli rol oynayacağına dikkat çekti.