Bornova Belediyesi’nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son dönemde peş peşe patlak veren olaylara her gün bir yenisi ekleniyor. Buca’da yaşanıp Bornova’ya sıçrayan ve kamuoyunda “Puket” olarak anılan olayın yankıları sürerken, şimdi çok daha ağır bir iddia gündemin merkezine oturdu.

Bu kez olayın odağında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım var. İddialara göre, Yalım’ın sevgilisi olduğu öne sürülen genç bir kadın, yaklaşık 19 ay önce Bornova Belediyesi’ne bağlı BORBEL şirketinde işe alındı. Ancak bu süre boyunca Bornova’ya uğramadan maaş aldığı ifade ediliyor.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir diğer gelişme ise, söz konusu kişinin bir otel odasında yakalanmasıyla ortaya çıkan tablo oldu. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından 27 Mart’ta apar topar işten çıkarıldığı iddiaları ise, yaşananların üstünün örtülmeye çalışıldığı yönündeki şüpheleri daha da artırdı.

Peki bu düzen nasıl işliyor?

Bu soruların merkezinde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bulunuyor. Eşki’nin belediye başkanı olmadan önce yaklaşık on iki yıl boyunca “bankamatik personel” olarak anıldığı, ne iş yaptığına dair kamuoyunda net bir bilginin bulunmadığı yönündeki eleştiriler hâlâ hafızalarda. Bugün ortaya çıkan tablo ise, bu anlayışın bir tercih haline gelip gelmediği sorusunu gündeme getiriyor.

Dikkat çeken bir diğer husus ise Orhan Şaylan ile Eşki arasındaki ilişki. Uzun yıllara dayandığı öne sürülen bu yakınlığın, Eşki’nin belediye başkanı olmasının ardından Şaylan’ın BORBEL’in başına getirilmesiyle pekiştirildiği ifade ediliyor. Bu durum, kamuoyunda “koruyan–korunan” ilişkisi mi var sorusunu da beraberinde getiriyor.

Diğer tarafta, Ertürk Çapın ve ilçe yönetiminin tutumu da ayrı bir tartışma konusu. Göreve geldikleri günden bu yana birçok parti emekçisinin sudan gerekçelerle disipline sevk edildiği, cezalandırıldığı ya da partiden uzaklaştırıldığı biliniyor. Ancak bugün ortaya çıkan bu ağır iddialar karşısında aynı hassasiyetin gösterilip gösterilmeyeceği merak ediliyor.

Buradan açık bir çağrı yapmak gerekiyor:

Cumhuriyet Halk Partisi’ne zarar veren kimdir?

Eğer bu iddialar doğruysa, sorumluluk nettir. Bu işin doğrudan sorumlusu Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve BORBEL Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Şaylan’dır.

Aynı şekilde, partinin daha fazla yıpranmaması adına Ertürk Çapın’ın da sorumluluk alarak istifa etmesi gerektiği açıktır.

Şimdi kamuoyu cevap bekliyor:

Bu iddialar karşısında kim ne diyecek?

Gereği yapılacak mı, yoksa üzeri mi örtülecek?

Ve en net soru:

Eşki ve Şaylan ne diyecek?

Kamu vicdanı susmaz.

Bu sorular cevapsız kalmaz.