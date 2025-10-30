MM

Son Mühür/Merve Turan- Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Sümeyye Aydoğan, hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmüyor. En son Sustalı Ceylan dizisinde hayat verdiği “Ceylan Bilgene” karakteriyle büyük beğeni toplayan Aydoğan, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel yaşamıyla da magazin dünyasının yakın takibinde.

Ekranların parlayan yıldızı

Kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Aydoğan, bugüne kadar Sadakatsiz, Duy Beni, Dönence, Gaddar ve son olarak Sustalı Ceylan gibi önemli yapımlarda rol aldı. Oyunculuk performansı ve doğal tavırlarıyla izleyicilerin ilgisini çeken genç oyuncu, son dönemde hem projeleriyle hem de özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor

Ayrılık kısa sürdü

Bir süredir oyuncu Atakan Hoşgören ile birlikte olan Aydoğan, geçtiğimiz yıl nisan ayında ilişkisini noktalamıştı. İkilinin ayrılığı magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Aşk yeniden başladı

Ünlü çiftin, ayrılığın ardından ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldığı öğrenildi. Aydoğan ve Hoşgören, barıştıklarını adeta ilan edercesine “Bağlantı Hatası” adlı filmin galasında birlikte görüntülendi.