Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan süreci Türkiye siyasetine yeni bir parti eklenmesinin kapısını açtı. CHP içinden koparak Yeni Parti’yi açma yoluna liderlik eden Özgür Özel, ilk adımları attı. Özgür Özel ile beraber hareket eden 91 milletvekili, CHP’den istifa ettiklerini açıklayarak Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı. Yaşananların ardından 103 yıllık CHP’nin akıbeti merak edilirken; süreci 20’nci Dönem İzmir Milletvekili, Türk Parlamenter Birliği önceki dönem İzmir Şube Başkanı Metin Öney, yorumladı.

“Bir yol yapmaya karar verdiler”

Türk siyasetinde önemli çalışmalar yapan ve hukukçu kimliğiyle de gelişmeleri analiz eden Öney, “Siyaset ve seçim hukukunu çok iyi bilirim. Ömrüm siyasetle geçti ve hemen her kademede görev aldım. Onlarca da kongrede bulundum. Seçim hukukunda yetkili merciler bellidir. İlçe seçim kurulu, il seçim kurulu, yüksek seçim kurulu. YSK’nın yetkileri o kadar belirgindir ki temyizi yoktur. Bunun dışında da herhangi bir organ yetkili değildir. Binaenaleyh CHP’ye karşı yapılan operasyon, hukuka uygun değildir. Ya ilçe ya il ya da YSK, iptal edilecek bir şey varsa iptal etmeliydi. Böyle durumlara ‘de facto’ deniliyor. Yani fiili bir durum yaratıldı. Kongreyi kaybetmiş, 10 ila 15 sene genel başkanlık yapmış, başarı da gösterememiş kişi ‘Biz bu partinin sahibiyiz, mahkeme kararıyla geliyoruz’ dedi. Bu gibi makamlara seçimle gelinir, seçimle gidilir. O bakımdan yapılan işin hukuksal olmadığı görüşündeyim. Vaktiyle seçilen taraf böyle bir halle karşılaşınca başka çareleri kalmamıştır. Zira partide devam imkanları yoktur. O zaman İskender ‘Ya bir yol bulacak ya da bir yol yapacaksınız’ diyor. Onlar da bir yol yapmaya karar verdiler. Yapılan işin doğru olduğu düşüncesindeyim” dedi.

“Bu sefer farklı bir durum var”

Öncesinde Anavatan Partisi (ANAP) gibi Türkiye siyasetinin köklü partisinde görev yaptığı dönemlerde partide yaşanan kopuşların hatırlatılması üzerine iki süreç arasında karşılaştırmalarda da bulunan Öney, “İki dönem arasında bir benzerlik aslında yok. Geçmişte ANAP’ta Dalan hareketi oldu. İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ‘Ben yönetimi beğenmiyorum, yeni parti kuracağım’ diyerek ayrıldı. Demokrat Merkez Parti diye bir parti kurdu fakat gövde ANAP yerinde kaldı. Onun kurduğu parti de başarılı olamadı. Adalet Partisi’nden ayrılıp Demokratik Parti’yi kurdular, başarılı olamadılar. Onlar da ana gövdeye dönmek zorunda kaldı. Şimdi farklı bir şey var. Birileri ‘Siz iyi yönetemiyorsunuz, parti başarılı değil’ diyemiyor. 31 Mart yerel seçimlerine kadar sonuç alamayan CHP, seçimlerde yüzde 38’e yükselen bir potansiyel yakaladı. Dolayısıyla ‘yönetemiyorsunuz’ denilemedi ama ana gövde ilgisiz insanların eline geçti. Böyle olunca seçimle gelen yönetimler de kendilerine başka bir çare kalmadı” ifadelerini kullandı.

“CHP ciddi buhranla karşı karşıya”

“Bundan sonra seçmende ilgi CHP’ye değil, Yeni Parti’ye yönelik olacaktır” sözleriyle devam eden Öney, “Eskisinden kimse vaktiyle de memnun değildi. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan o günlerde de memnun olan yoktu, zaten parti başarı gösterememişti. Eğer yeni kurulan parti söylemlerinde herkesi kapsayacak şekilde sürdürür ve samimi davranırsa iyi bir sonuç elde eder. Ancak öyle yapılmaz da dar kadroculuk ve yine ‘Bizim arkadaş’ gibi hesaplar yapılırsa sonuç almak zorlaşır. Kalan CHP için ise ilginç bir durum söz konusu. Ne Demokrat Parti ne Adalet Partisi ne ihtilaller, darbeler, muhtıralar, mektuplar CHP’yi bugüne kadar sarsamamıştı. Şimdi kendi içinden mahkeme yoluyla ciddi bir buhranla sarsıldı. Böyle olunca 100 senelik parti bölündü. Siyaset böyle bir şey… Geçmişte her parti böyle haller ile karşılaştı, toparlanabilir. Benim gibi, daha önce hayatında hiç CHP’li olmayanlar için de Yeni Parti, gözümüze, kulağımıza ya da aklımıza hoş gelirse iyi sonuçlar alabilir. Özgür Özel çok gayret ediyor. Hukukta ‘Gün var ayı kurtarır, ay var günü kurtarmaz’ derler. Siyasette koşmak yetmiyor, tutum ve davranışlar çok değerli. Özgür Bey bunlara dikkat edip çağrılarını genişletip yeni ve eski bir sentez oluşturursa başarılı olur” diye konuştu.