Kral IV. Tutalya tarafından yaptırılan anıt, doğal bir su kaynağı üzerine inşa edilmiş büyük bir havuz ve kabartma tekniğiyle yapılmış dikdörtgen bir yapıdan oluşuyor. Tanrı ve tanrıça figürleriyle süslü duvarları, suyun kutsallığını simgeliyor. Birbirini tamamlayan andezit taş bloklardan inşa edilen anıt, Hitit taş işçiliğinin en özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yapılan kazılar sonucunda, anıtın daha önce bilinen 3,5 metre yerine aslında 7 metre yüksekliğinde olduğu ve 30 metreye 34 metre boyutlarında kutsal bir havuzla bağlantılı bulunduğu ortaya çıkarılmıştı.

Sadıkhacı Mahallesi yakınındaki su anıtı, 3200 yıldır akan suyuyla kuraklığa meydan okuyan nadir tarihi eserlerden biri olarak biliniyor. 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne “Hitit Kutsal Su Tapınağı” olarak dahil edilen Eflatunpınar, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

"Yılın her döneminde ziyaretçi alıyor"

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, anıttaki suyun asırlardır aynı debide aktığını belirterek, “Kesintisiz olarak 3200 yıldır akan bu su kaynağı, şu an kuraklığa meydan okuyor diyebiliriz. Bu nedenle yılın her döneminde ziyaretçi alıyor.” dedi.

Büyükkafalı ayrıca, suyun Beyşehir Gölü’nü kısmen beslemeye devam ettiğini, havuzda nadir balık türlerinin yaşadığını belirterek, “Bu suyun bereketine biz de inanıyoruz. Eskiden Beyşehir Gölü’nde gördüğümüz bazı balıklar, artık burada yaşamını sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.