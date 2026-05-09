Son Mühür / AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hükümetin İzmir'e yatırım yapmadığına yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. İl Başkanı Saygılı, “AK Parti hükümetimiz İzmir’e değer veriyor, yatırım üstüne yatırım yapıyor; CHP’li belediyeler ise hizmet üretmek yerine kaos ve sorun üretmeye devam ediyor” dedi.

“Aynı rakamlar aynı çarpıtmalar aynı tekrar”

Başkan Tugay’ın “Bir yalanı sürekli söylerseniz insanlar inanır…” sözlerine yanıt veren İl Başkanı Saygılı, “Bu sözler, Cemil Tugay’ın geçtiğimiz günlerde, Joseph Goebbels üzerinden verdiği örnekle kurduğu cümlelerdir. Propaganda yöntemlerine atıf yapacak kadar bu alanı yakından takip ettiği anlaşılıyor ki; İzmir’de ortaya koyduğu iletişim tarzı da tam olarak bu yaklaşıma uymaktadır. Ancak bu dil, sadece talihsiz değil; aynı zamanda siyasi nezaket sınırlarını zorlayan bir yaklaşımdır. Asıl soru şudur: Kim gerçeği söylüyor, kim tekrar ederek algı üretmeye çalışıyor? Tablo açık. Aynı rakamlar, aynı çarpıtmalar, aynı tekrar… Biz her defasında somut verilerle konuşuyoruz; ama aynı söylemler ısrarla sürdürülüyor” ifadelerini kullandı.

“Gerçek tablo 620 milyar TL”

“Gerçekler ise nettir. Rakamlarla konuşur, yoruma ihtiyaç bırakmaz” sözleriyle devam eden İl Başkanı Saygılı, “2025 yılında İzmir’de toplanan vergi 950 milyar TL. Ancak bunun yaklaşık 330 milyar TL’si, üretim merkezi İzmir’de olduğu için 81 ilde tüketilen tütün ürünlerinden kaynaklanıyor. Gerçek tablo: 620 milyar TL. Bu rakama karşılık sadece 2025 yılında; İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 70 milyar TL, ilçe belediyelerine ise yaklaşık 60 milyar TL olmak üzere toplamda 130 milyar TL kaynak aktarılmıştır. Yani belediye bütçelerinin yaklaşık yüzde 95’i merkezi idare tarafından sağlanmaktadır. Bugün İzmir’de on binlerce kamu çalışanı görev yapıyor. Maaşlar düzenli ödeniyor, tüm yükümlülükler eksiksiz yerine getiriliyor. Kamu tarafında kriz değil, istikrar var” dedi.

“Ortada bir yalan varsa onun faili AK Parti olmaz”

Açıklamalarına “Biz ne yapıyoruz?” sorusuna yanıt vererek devam eden Saygılı, “İzmir bizim gözbebeğimiz. Bu şehir için bahane üretmiyoruz, yalan üretmiyoruz; hizmet üretiyoruz. Peki, yalanlar tekrarlanıyorsa… Bugün İzmir’in dört bir yanında yükselen devlet yatırımları bir illüzyon mu? Şehir hastanesi ve ilçe devlet hastaneleri, stadyumlar, otoyollar… Bunlar birer serap mı? Peki propaganda yöntemleri okumaktan İzmir’le ilgilenemeyenler nasıl biliniyor? İşçisi maaş alamadığı için eylem yaparken, belediye başkanının tatilde olmasıyla… Uşak’ta kamuoyuna yansıyan tartışmalı ilişkiler ve buna bağlı oluşturulan bankamatik kadro iddialarıyla… Çöp dağlarıyla…Yollardaki çukurlarla… İşçilere yönelik baskı ve tehdit iddialarıyla… Gerçek ortada. AK Parti hükümetimiz İzmir’e değer veriyor, yatırım üstüne yatırım yapıyor; CHP’li belediyeler ise hizmet üretmek yerine kaos ve sorun üretmeye devam ediyor. Sonuç açık: Rakamlar konuşur, gerçekler kalır. Ve eğer ortada bir yalan varsa, onun faili asla AK Parti olamaz” mesajı verdi.