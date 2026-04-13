Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı medya organları ve sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen “Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM: “İddialar asılsız, Türkiye barıştan yana”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen “Türkiye’nin İsrail’e yönelik işgal tehdidinde bulunduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Açıklamada, söz konusu paylaşımların gerçeklerle örtüşmediği ve bölgesel istikrara zarar vermeyi amaçlayan söylemler içerdiği belirtilirken, Türkiye’nin her zaman sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için öncü bir rol üstlendiği ifade edildi.

Türkiye’nin uluslararası hukuku ve diplomatik yolları öncelediğine dikkat çekilen açıklamada, gerilimi artıran değil düşüren bir politika izlendiği vurgulandı. Ayrıca, manipülatif içeriklere itibar edilmemesi çağrısı yapılarak Türkiye’nin bölgede adalet ve barışın sesi olmaya devam edeceği kaydedildi.