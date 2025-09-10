2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde 12 Eylül Cuma günü Yunanistan'la mücadele edecek A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman, taraftar desteğinin kritik olduğunu belirterek, havayolu firmalarına Riga’ya ek sefer koymaları yönünde çağrı yaptı.

Ataman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, EuroBasket 2025’te Yunanistan’a karşı tarihi bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, bu zorlu mücadelede taraftar desteğinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

''Tarih bir yarı final maçı oynayacağız''

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Yunanistan'ın Riga'ya taraftar taşımak için ek uçuşlar planladığını belirterek, "Hava yolu şirketlerimizin Riga'ya ek seferler düzenlemesini ve Türkiye'den çok sayıda taraftarımızın bu maçta bize destek vermesini bekliyorum. Yunanistan ile tarih bir yarı final maçı oynayacağız. Taraftar desteği çok önemli." dedi.