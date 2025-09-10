Son Mühür - Fenerbahçe Futbol A.Ş.'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk'ün görevinden ayrıldığı öğrenildi. Son dönemde kulübün mali durumu ve borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla öne çıkan Göktürk'ün, teknik direktörlük görevine Tedesco’nun getirilmesine tepki olarak istifa ettiği ifade edildi.

İstifa açıklaması

İstifa açıklaması yapan Göktürk'ün şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden 10.09.2025 tarihi itibariyle kendi isteğimle istifa ederek ayrılıyorum. Fenerbahçe'de görev yapmak hayatımdaki en büyük şereftir, gururdur. Bu vesileyle, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan seçimli genel kurulun, camiamıza hayırlı olmasını ve neticesinde futbolda özlediğimiz şampiyonlukların gelmesini ve zamanla tüm branşlarda finansal sürdürülebilirlik sağlanmasını temenni ederim"

Aziz Yıldırım ile tartışmıştı

Aziz Yıldırım’ın “Fenerbahçe’nin 25 milyar TL borcu var” şeklindeki açıklamasına karşı çıkan Barış Göktürk, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 10 milyar TL’nin altında olduğunu ileri sürmüştü.