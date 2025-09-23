Son Mühür- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerdeki harcamalarla ilgili “kamu zararı” iddiası kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 kişi gözaltına alındı.

ABB’den açıklama: Soruşturmaların eşit yürütülmesi beklentisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın Melih Gökçek dönemiyle ilgili bekletilen dosyalara dikkat çektiğini belirtti. Açıklamada, “Beklentimiz, soruşturmaların herkese ayrıcalık tanınmadan eşit şekilde yürütülmesi ve adaletin sağlanmasıdır” ifadelerine yer verildi.

CHP’den yepki: Özgür Özel’den sert açıklama

CHP lideri Özgür Özel, operasyonlara ilişkin olarak yaptığı açıklamada, sürecin bir “algı çalışması” olduğunu savundu. Özel, Sayıştay’ın yıllarca denetleme yaptığı, işlemlerde herhangi bir kusur tespit etmediğini ve Mansur Yavaş’ın Kasım 2024’te başlattığı iç denetimlerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını hatırlattı.



Özel ayrıca, gözaltı işleminin savcılık tarafından kişilere ifade alınmadan şafak vakti gerçekleştirildiğini belirtti.

Özel’den eski başkan ve algı iddiaları

Özel, eski Büyükşehir Belediye Başkanı’nın operasyondan önceden haberdar olduğunu ve sosyal medyadan duyuru yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bazı gazetecilere belediyeyi suçlayan notlar gönderdiğini ileri süren Özel, sürecin “aciz ve kirli bir algı operasyonu” olduğunu dile getirdi.

Mansur Yavaş döneminde harcamalar daha düşük

Özel, CHP dönemindeki etkinliklerle AK Parti dönemini karşılaştırdı: “AK Parti’nin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolar. Etkinlik sayısı artarken harcamalar düşmüştür” dedi.

Özel, sözlerini Mansur Yavaş’a destek mesajıyla sonlandırarak, iki dönem üst üste rekor oy alan başkana olan güvenlerini yinelediklerini ifade etti.