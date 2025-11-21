Son Mühür- Terörsüz Türkiye sürecinde gözler bugün yapılacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Toplantısı'na çevrilmişti. Görüşmenin ana gündem maddesini İmralı'ya yapılması planlanan ziyaret oluşturmuştu. Ziyaret, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" çıkışıyla siyasetin en önemli gündem maddesi haline gelmişti.

DEM Parti de ziyaretin gerçekleşmesinden yana olurken, AK Parti ve CHP'de dün bu konuda toplantılar yapıldı. İki partide de kurmaylar bu konuda alacakları tavrı belirlemek için bir araya geldi.

Toplantının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir partisinin tutumunu açıkladığı konuşmasında İmralı’ya üye göndermeyi doğru bulmadıklarını söyleyerek İmralı’ya gitmeme kararı aldıklarını açıkladı.

CHP’NİN İMRALI ZİYARETİ KARARINA ERDAĞ’DAN DEĞERLENDİRME

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmeme yönünde aldığı karara ilişkin değerlendirmede bulunan Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, kararın devlet ciddiyeti ve milli hassasiyetlerle uyumlu olduğunu vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN İHTİYACI TOPLUMSAL HUZURU ÖNCELEYEN SİYASİ İRADEDİR”

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda geri adımın bedelini yıllarca ağır şekilde ödediğini hatırlatan Erdağ, “Bugün Türkiye’nin ihtiyacı, terör örgütlerine alan açan tartışmalar değil; güvenliği, adaleti ve toplumsal huzuru önceleyen bir siyasi iradedir. Abdullah Öcalan’ın bulunduğu İmralı’ya ziyaret tartışmalarının yeniden gündem yapılması, milletimizin acılarını kaşımaktan başka bir işe yaramaz. CHP’nin bu tartışmaya kapıyı kapatan kararlı tutumu, toplumun adalet duygusunu ve devletin terörle mücadelesindeki kararlılığını güçlendirmiştir” dedi.

“BİZİM İÇİN MESELE MEMLEKETTİR”

Devletin teröre karşı nöbet tutan askerinden, şehit ailelerinden ve yıllardır bu acıları taşıyan milyonlardan sorumlu olduğunu vurgulayan Erdağ, siyasetin bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini belirterek, “Bizim için mesele politika değil, memleket meselesidir. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılmasına, terörün siyasal bir aktör gibi sunulmasına, toplumsal hafızanın yok sayılmasına asla rıza göstermeyiz. Terörle mücadelede devletin attığı her kararlı adım, bu ülkenin namusudur. CHP’nin aldığı bu karar, bu namusu gözeten bir duruştur” diye konuştu.

“EKONOMİK KRİZ EMEKÇİNİN SOFRASINI DARALTIYOR”

Türkiye’nin gerçek gündeminin emekçilerin geçim derdi, belediyelerde yaşanan ekonomik darboğazlar, kamu çalışanlarının hak gaspları ve yerel yönetimlerde yaşanan yönetim krizleri olduğunu belirten Erdağ, “Belediyelerde memurun sosyal denge tazminatları ödenmiyor, emekçiler sürgün ve mobbing ile karşı karşıya bırakılıyor, ekonomik kriz emekçinin sofrasını her gün biraz daha daraltıyor. Bu kadar yakıcı sorun varken, ülkeyi yeniden İmralı tartışmalarına mahkûm etmek vicdani ve siyasi bir sorumsuzluktur. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey, terör söylemleri değil; adalet, ekmek ve huzurdur” şeklinde ifadelerine yer verdi.

“ÖCALAN’IN KAPISINDA ÇÖZÜM ARAMAK EN BÜYÜK HAKSIZLIKTIR”

Açıklamasının sonunda Erdağ, terörle mücadeledeki duruşlarının ilkesel olduğunu vurgulayarak, “Tüm Yerel Sen olarak, kim olursa olsun terör örgütlerine meşruluk kazandıracak hiçbir adımı kabul etmeyiz. Öcalan’ın kapısında çözüm aramak, Türkiye’ye yapılacak en büyük haksızlıktır. CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararı, devlet geleneğiyle de milletin vicdanıyla da uyumludur. Ülkemizin yolu; terörü açıkça reddeden, milletiyle aynı duygudaşlığı paylaşan bu net çizgiden geçmektedir” dedi.