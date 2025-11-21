İzmir'in Dikili ilçesi, Uzunburun Mahallesi'nde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan dev konut projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyası, 20 Kasım 2025 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu (Ek-2)" kararı alarak onaylandı.

Toplamda 1001 adet konut, iki adet 5 dükkanlı ticaret merkezi, bir adet 24 derslikli ilkokul ve bir adet cami inşaatını kapsayan proje, altyapı ve çevre düzenlemesi işleriyle birlikte yaklaşık 14.82 hektarlık bir alanda yükselecek. Projenin maliyetinin ise 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

Projenin kapsamı ve detayları

Dikili Uzunburun Mahallesi'nin 119/14, 161/41, 162/116 ve 162/8 numaralı ada ve parsellerini içine alan proje, bölgedeki konut ihtiyacını karşılamayı ve plansız şehirleşmenin önüne geçmeyi hedefliyor. Toplam 112 blok olarak planlanan kompleks, sadece konutlardan oluşmuyor, aynı zamanda bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek donatıları da içeriyor:

Konut: 1001 adet daire (2+1 ve 3+1 tiplerinde), 9 adet kapıcı dairesi.

Sosyal Donatı: 1 adet 24 derslikli ilkokul ve 1 adet cami.

Ticaret: 2 adet ticaret merkezi (toplam 10 dükkan).

Altyapı: 5 bin kişilik paket arıtma tesisi, yağmur suyu ve içme suyu depoları.

Proje dosyasında, konutlarda ortalama 4 kişinin yaşayacağı varsayımıyla, işletme aşamasında 4.044 kişilik bir yaşam alanı yaratılacağı öngörülüyor. İnşaat süresi ise yaklaşık 36 ay olarak planlandı.

İmar planlarındaki zorlu dönüşüm

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, inşaatın yapılacağı arazinin önceki durumu. ÇED süreci başladığında, tapuda "ham toprak" olarak kayıtlı olan ve 25 binlik nazım imar planlarında tarım alanı olarak yer alan bölgede böylece büyük bir dönüşüm gerçekleşmiş oldu.

TOKİ'nin proje gerekçesinde; gecekondulaşma eğilimlerinin azaltılması ve konutsuz vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi yapılması hedefleri ön plana çıkmıştı. Projenin "ÇED Olumlu" kararı almasıyla birlikte, tarım arazisi niteliğindeki alanın konut ve sosyal tesis alanı olarak imara açılma süreci resmileşmiş oldu.