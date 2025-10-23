Son Mühür- Manisa Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'un çöpe atılmış halde bulunması, kamuoyunda infiale neden oldu. Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, olayı "Milli değerlere vurulan ağır darbe" olarak nitelendirerek, sorumluların derhal cezalandırılması çağrısında bulundu.

"Nutuk'un çöpe atılması tarihe saygısızlıktır"

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Nutuk'un sadece bir kitap olmanın ötesinde, Cumhuriyetin kuruluş felsefesini ve bağımsızlık mücadelesini temsil ettiğini vurguladı. Erdağ, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi olan bu eserin böylesine saygısızca bir muameleye tabi tutulması, tarihimize, değerlerimize ve Atatürk ilke ve devrimlerine karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır" ifadelerini kullanarak, olayın ciddiyetine dikkat çekti. Erdağ, bu durumun, eğitim kurumlarında milli değerlere yönelik bilinç eksikliğini açıkça gösterdiğini ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Eğitim sistemindeki eksiklikler gündemde

Erdağ, yaşanan bu üzücü hadisenin, eğitim sistemindeki aksaklıkları ve milli bilinçteki "derin yaraları" gözler önüne serdiğini savundu. Açıklamasında, eğitim kurumlarının temel sorumluluğunun gençleri Atatürk'ün vizyonu doğrultusunda yetiştirmek olduğunu hatırlatan Erdağ, "Böylesi bir olayın yaşanması, gençlerimize bıraktığımız en değerli mirasın korunmasında ne kadar yetersiz kalındığını gösteriyor. Sorumlular derhal tespit edilmeli ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır" diyerek, sadece bireysel değil, kurumsal sorumluluğun da altını çizdi.

İl Milli Eğitim'den inceleme kararı, sendikadan kalıcı çözüm talebi

Olayın duyulmasının ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili resmî bir inceleme başlattığını bildirdi. Ancak Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, bu adımın yeterli olmadığını belirterek eleştirisini sürdürdü. Erdağ, "Sadece bir inceleme ile yetinilemez. Milli değerlerimizin ihmal edildiği, kutsallarımıza saygısızlık yapıldığı bu tür durumların önüne geçmek için kapsamlı ve kalıcı çözümler üretilmelidir" çağrısında bulundu. Erdağ ayrıca, Nutuk gibi eserlerin çöpe atılmasına asla izin verilmeyeceğini, bu mirası yaşatmanın ve gelecek nesillere eksiksiz aktarmanın bu topraklarda yaşayan herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.