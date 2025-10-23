Son Mühür- CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğa dönüşü anlamına gelebilecek mutlak butlan olasılığı CHP'nin ana gündem konusu olmaya devam ediyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 24 Ekim'deki duruşmayı daha büyük bir salona alması sonrası davadan çıkacak karar mutlak butlan mı olacak soruları daha çok sorulur oldu.

Deniz Baykal döneminde CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan sonrasında AK Parti saflarında siyasi yaşamına devam eden Savcı Sayan, eski partisi CHP'nin önümüzdeki dönemde bölüneceğini öne sürdü.

Tek parça çıkamaz...



''Yarınki mutlak butlan kararından sonra sonuç ne olursa olsun CHP mutlaka bölünecektir.'' diyen Sayan,

''İster karar kabul edilsin, ister reddedilsin, artık bu süreçten tek parça bir CHP çıkması mümkün değildir.

Ya Kılıçdaroğlu ve ekibi ile Gürsel Tekin ayrı bir yol haritası çizecek, ya da Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve çevresindeki kadro kendi siyasi hattını belirleyecektir.

Bunu bir yere not edin:

CHP’yi en iyi tanıyan biri olarak söylüyorum; bu bölünme kaçınılmazdır.

belki olağan kongreye kadar zamana yayabilirler, belki bir süreliğine üstünü örterler;

ama sonuç değişmeyecek..

CHP’ de mutlak butlan” dan ziyade, mutlak bölünme kesindir.

Ayrıca yarınki karardan sonra CHP’de hem belediye başkanları, hem de milletvekili düzeyinde önemli istifalar olacaktır.'' mesajı verdi.

