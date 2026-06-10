Son Mühür - Ocak-Mayıs döneminde enflasyonun yüzde 16,61 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte memur ve memur emeklileri için yüzde 5,05’lik enflasyon farkı ortaya çıktı. Buna toplu sözleşme zammının da eklenmesiyle temmuz ayında yapılacak maaş artışı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan haziran ayı enflasyon beklentisi, temmuz zamlarına ilişkin hesapları yeniden şekillendirdi. Ankette haziran enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, 6 aylık enflasyonun yüzde 18,38’e ulaşacağı tahmin edildi. Bu ihtimalde memur ve memur emeklileri için oluşacak enflasyon farkının yüzde 6,65’e yükseleceği, toplam maaş artışının ise yüzde 14,11 seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Diğer yandan TCMB’nin yıl sonu enflasyon projeksiyonları baz alındığında, yılın ilk yarısındaki enflasyonun yaklaşık yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Bu senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 17,38 oranında zam alması beklenirken, memur ve memur emeklilerine yapılacak maaş artışının yüzde 13,15 civarında olması öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?