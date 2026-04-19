Son Mühür- Her 1 dolarlık artışın yaklaşık 400 milyon dolarlık ek yük bindirdiği Türkiye bütçesi, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji piyasasında yaşanan dalgalanmanın getirdiği riskleri göğüslemeye devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki barış umutlarının artmasıyla 88 dolara kadar gerileyen Brent petrol, İran'ın son hamlesinin ardından yeniden 100 dolar sınırına dayandı.

Jeopolitik risklerin gölgesinde önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor sorusuna cevap veren eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Yine oldukça hareketli bir haftaya giriyoruz. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların ana belirleyicisi olmaya devam ediyor. İran-ABD, İsrail hattında ateşkes ve gerilim arasında gidip gelen bir süreç yaşanırken, dikkatler özellikle Hürmüz Boğazı üzerindeki risklere odaklanmış durumda. Boğazda yaşanabilecek olası aksaklıklar, küresel enerji arzı açısından en kritik başlık olmayı sürdürüyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Jeopolitik risklere dikkat...



Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın İzmir ekonomisine ayrı bir pencere açtığı değerlendirmesinde öne çıkan detaylar şöyle.

Geçtiğimiz haftalarda 112 dolar seviyesine kadar yükselen Brent petrol fiyatı, son günlerde 95-100 dolar bandında dengelenmiş görünüyor. Ancak Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un da vurguladığı gibi, mevcut fiyat seviyeleri sahadaki riskleri ve arz kayıplarını tam olarak yansıtmıyor. Bu durum, jeopolitik risklerin henüz yeterince fiyatlanmadığına işaret ediyor.



Ulaşım ve havacılık sektörleri...



Önümüzdeki günlerde özellikle Asya’da ortaya çıkan enerji arz sıkıntılarının diğer bölgelere yayılıp yayılmayacağı yakından izlenecek.

Avrupa’da ise artan enerji maliyetlerinin, özellikle ulaşım ve havacılık sektörlerinde aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, küresel ölçekte enflasyon beklentilerini yukarı çekerken, büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oluyor. Bu tablo, merkez bankalarının daha temkinli ve gerektiğinde sıkılaştırıcı bir duruş sergileme olasılığını güçlendiriyor.



En olası senaryo...



Türkiye’de haftanın en önemli gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 22 Nisan’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği mevcut ortamda, TCMB’nin politika faizini sabit tutarken fonlama kompozisyonu üzerinden efektif faiz seviyesini yukarıda tutmaya devam etmesi en olası senaryo olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, piyasalarda ani dalgalanmaların önüne geçmeyi hedefleyen temkinli bir strateji olarak değerlendirilebilir.



İzmir ekonomisini neler bekliyor?



İzmir özelinde bakıldığında ise; Özellikle enerji fiyatlarındaki hareketlilik, bir liman şehri olan İzmir’de lojistik ve nakliye maliyetlerini tetikleyerek ihracatçıların kar marjlarını baskılayabilir.

Özellikle kimya, tekstil ve gıda gibi enerji yoğun sektörlerde bu etki daha belirgin hissedilebilir. Öte yandan, TCMB’nin mevcut sıkı duruşunu koruyan hatta biraz daha ileri götüren bir karar alması, piyasadaki ticari kredi faizlerinin yüksek seviyesini sürdürmesine neden olacaktır. Dolayısıyla, İzmirli üretici ve esnaf önümüzdeki hafta bir yandan döviz bazlı enerji maliyetlerini ve diğer yandan artan finansman yükünü takip etmeye ve yönetmeye odaklanacaktır.



Enflasyonist baskı zorluyor...



Sonuç olarak, önümüzdeki hafta; jeopolitik risklerin gölgesinde, enerji fiyatları üzerinden enflasyon baskısının arttığı, piyasalarda haber akışına bağlı yüksek volatil hareketlerin görülebileceği, buna karşın merkez bankalarının ihtiyatlı duruşlarıyla bu hareketlerin aşırıya kaçmasını sınırlamaya çalışacağı bir zaman dilimi olmaya aday görünüyor.