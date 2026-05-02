Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte evlerde sıcak hava ve yüksek enerji tüketimi yeniden önemli bir mesele haline geldi. Bu dönemde birçok kişi klima ya da vantilatör çözümlerine yönelirken, PVC pencerelerde bulunan basit bir detay daha ekonomik bir seçenek sunuyor.

Çoğu evde kullanılan PVC pencere sistemlerinde yer alan özel kilit mekanizması, pencerenin conta basıncını ayarlayabiliyor. Aslında oldukça basit olan bu sistem, yaz ve kış aylarına göre farklı şekilde kullanılabiliyor.

Bir tornavida hamlesi çoğu zaman yeterli oluyor

Pencerenin iç kısmında bulunan silindir biçimindeki küçük kilit parçaları döndürülerek ayar değiştirilebiliyor. Genellikle 90 derecelik küçük bir dönüş yeterli oluyor. Tornavida ya da alyan anahtarı ile yapılan bu işlem kısa sürüyor ama etkisi hissedilebiliyor.

Yaz moduna alınan pencere, tamamen sıkı kapanmak yerine daha dengeli bir basınç oluşturuyor. Bu da içeride hava dolaşımını desteklerken bunaltıcı sıcaklığın etkisini bir miktar azaltabiliyor. Öte yandan dışarıdan gelen ses konusunda da küçük ama fark edilir bir katkı sağlayabiliyor.

Kışın ise tam tersi

Soğuk havalarda aynı mekanizma bu kez daha sıkı kapanacak şekilde ayarlanıyor. Böylece iç mekandaki sıcak havanın dışarı kaçması zorlaşıyor. Bu detay özellikle ısınma giderlerini düşürmek isteyenler için önem taşıyor.

Bu işlemin düzenli yapılmasının pencere contalarının kullanım ömrüne de katkı sağlayabilmesi. Sürekli aynı baskıda kalan contalar zamanla daha hızlı yıpranabiliyor.