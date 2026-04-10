İzmir, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladı. Şehrin kalbi sayılan Cumhuriyet Meydanı, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resmi törene ev sahipliği yaptı. Kamu düzenini sağlamak ve vatandaşın huzurunu korumak adına gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensupları, teşkilatın köklü geçmişini onurlandıran bu özel günde bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda görkemli tören

Kutlamalar, protokol üyeleri ve emniyet birimlerinin katılımıyla sabah saatlerinde başladı. Törende İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü, 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü Ökkeş Bulut hazır bulundu. Çok sayıda polis memurunun yanı sıra vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz de bu anlamlı günde emniyet teşkilatını yalnız bırakmadı.

Atatürk Anıtı’na Çelenk Sunumu ve saygı duruşu

Törenin en anlamlı anlarından biri, Atatürk Anıtı’na sunulan çelenklerle yaşandı. İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve Yüksekokul Müdürü Ökkeş Bulut, teşkilat adına anıta çelenk bırakarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygılarını sundular. Çelenk sunumunun ardından, Türk polisine yakışan bir disiplin içerisinde gerçekleştirilen saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören alanı yankılandı. Şanlı bayrağımızın gölgesinde gerçekleştirilen bu ritüel, polis haftasının ruhuna uygun bir ciddiyetle tamamlandı.

Anıt şeref defteri imzalandı

Resmi törenin devamında İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Anıt Şeref Defteri’ni imzalayarak günün anlam ve önemine dair düşüncelerini kaleme aldı. Deftere düşülen notlarda, Türk Polis Teşkilatı’nın hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığı ve asayişin sağlanmasındaki kararlılığı vurgulandı. Şeref defterinin imzalanması, emniyet teşkilatının geçmişine duyulan saygı ve geleceğe yönelik vizyonunun bir simgesi olarak tören tarihindeki yerini aldı.

Şehir sokaklarında kortej coşkusu

Kutlama programı, katılımcıların bir araya gelerek gerçekleştirdiği anı fotoğrafı çekimiyle somutlaştı. Törenin finalinde ise İzmir sokakları, emniyetin gücünü temsil eden araçların geçit törenine sahne oldu. Polis araçları, çevik motosikletli timler ve arazi görevlerinde kullanılan ATV’lerden oluşan dev kortej, sirenler eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket ederek İzmirlileri selamladı. Görsel bir şölene dönüşen bu kortej yürüyüşü ile Türk Polis Teşkilatı’nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları başarıyla noktalandı.