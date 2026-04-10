Son Mühür- Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerin akademik ve sanayi iş birliği vizyonunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen üst düzey toplantı, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile bir araya gelerek bölgedeki yükseköğretim kurumlarının rektörleriyle stratejik bir değerlendirme toplantısı yürüttü. İzmir’in sanayi ve eğitim potansiyelini birleştiren bu buluşmada, teorik bilginin pratikle harmanlandığı yeni nesil eğitim modelleri masaya yatırıldı.

Üniversite-Sanayi iş birliğinde yeni bir dönem başlıyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın İzmir programının odağında, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ile Yükseköğretim Kurulu arasında hayata geçirilen devrim niteliğindeki iş birliği protokolü yer aldı. Teorik eğitimin saha uygulamalarıyla desteklenmesini amaçlayan bu modelin detaylarını görüşmek üzere DEÜ Çatı Restoran’da düzenlenen toplantıda, bölgedeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelindi. Toplantı öncesinde Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz’ı makamında ziyaret eden Özvar, üniversitenin YÖK vizyonuyla uyumlu projelerini ve sanayi dünyasının beklentilerine yanıt verecek yeni akademik programlarını yakından inceledi.

Nitelikli insan kaynağı için bölgesel strateji

Toplantının ana gündem maddesini, Ege Bölgesi’nin lokomotif sektörleri olan sanayi ve turizmin ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi oluşturdu. Bölge rektörlerinin aktif katılım sağladığı istişarelerde, İzmir’in ekonomik dinamiklerine uygun insan kaynağı profilinin nasıl şekillendirileceği üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Mevcut eğitim sistemindeki sorunlara yönelik somut çözüm önerilerinin geliştirildiği oturumlarda, üniversitelerin bölgesel kalkınmadaki rolünün artırılması hedeflendi.

Prof. Dr. Erol Özvar’dan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne övgü

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin yükseköğretimdeki öncü rolüne dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, üniversitenin EK-46 ve EK-34 gibi kritik programlardaki performansını takdirle karşıladı. Üniversitelerin sadece kampüs sınırları içinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Özvar, bilginin üretim sahalarına ve sanayiye aktarılmasının önemine değindi. Geliştirilen bu iş birliklerinin öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını doğrudan artıracağını belirten Özvar, İzmir’in bu yeni eğitim modelinin başarıya ulaşması için en elverişli zeminlerden biri olduğunu ifade etti.

12 bin öğrenciyi kapsayan mesleki eğitim protokolü

Programın en somut çıktılarından biri olan EBSO ve YÖK arasındaki mesleki eğitim protokolü, İzmir’i bu alanda pilot illerden biri konumuna taşıdı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, İzmir’deki 8 farklı üniversite ve bir vakıf meslek yüksekokulunda eğitim gören yaklaşık 12 bin öğrencinin pratik eğitim imkanlarından faydalanması öngörülüyor. 93 farklı programı kapsayan bu devasa iş birliğiyle, öğrencilerin henüz eğitim aşamasındayken iş dünyasıyla entegre olması ve Ege Bölgesi’nin sanayi gücüne doğrudan katkı sunması planlanıyor.