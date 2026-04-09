Başarılı performansı ile dikkat çeken Naz Çağla Irmak'ın annesi, günümüzde reyting rekorları kıran Yeraltı dizisinde rol alan usta bir isim. Yeraltı dizisinde Gülsüm Ana karakterine hayat veren tecrübeli oyuncu Hülya Gülşen ile Naz Çağla Irmak'ın gerçek hayatta anne kız olduğu kesinleşti. Bu gerçeği yeni öğrenen dizi hayranları sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıyor. İki ünlü ismin yeteneği izleyicilerden tam not alıyor.

Taşacak Bu Deniz disindeki savcı Feride'nin annesi çok tanıdık bir isim

Cuma akşamları ekrana gelen Taşacak Bu Deniz ile çarşamba akşamlarının popüler yapımı Yeraltı dizisi arasında sürpriz bir bağ bulunuyor. Genç yetenek Naz Çağla Irmak ile usta sanatçı Hülya Gülşen'in anne kız olması televizyon dünyasında hoş bir tesadüf yaratıyor. Naz Çağla Irmak oyunculuk kariyerine yıllar önce annesiyle birlikte Bizim Evin Halleri isimli yapımda adım attı. Kendi yolunu çizen genç isim annesinin izinden gururla gidiyor.

Taşacak Bu Deniz dizisine Savcı Feride rolüyle dahil olan Naz Çağla Irmak, sert ve zeki bir karakteri ekrana taşıyor. Babasının intikamını arayan Feride, bölgedeki dengeleri tamamen değiştiriyor. Diğer tarafta ise annesi Hülya Gülşen, Yeraltı dizisinin kilit karakterlerinden Gülsüm Ana rolüyle ekranlarda fırtınalar estiriyor. Aynı dönemde farklı kanallarda zirveyi zorlayan anne kızın bu büyük başarısı herkes tarafından takdir topluyor.

Oyuncu Naz Çağla Irmak kimdir? Annesi Hülya Gülşen nereli

Televizyon dünyasının genç yıldızlarından Naz Çağla Irmak, 19 Ekim 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi tiyatro bölümünde tamamlayan genç isim oyunculuğa çok erken yaşlarda başladı. Ekranlardaki asıl çıkışını Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kader karakteriyle yakaladı. Daha sonra Çakallarla Dans 5 filminde ve Tövbeler Olsun dizisinde rol alarak yeteneğini bir kez daha kanıtladı. Oyuncu şu an başarılı bir şekilde kariyerine devam ediyor.

Usta oyuncu Hülya Gülşen ise uzun yıllardr televizyon dünyasına çok büyük katkılar sağlıyor. Ankara'da doğup büyüyen tecrübeli sanatçı, sayısız dizi projesinde unutulmaz performanslar sergiledi. Özellikle Ferhunde Hanımlar ve Bizim Evin Halleri dizilerindeki rolleriyle hafızalara kazındı. Günümüzde Yeraltı dizisi ile dikkat çeken usta isim, kızı Naz Çağla Irmak'ın kariyerindeki en büyük destekçisi olarak öne çıkıyor.