Son Mühür- ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran'a yönelik hayalleri Hürmüz Boğazı'nda suya düşecek gibi duruyor.

İran'ın sadece kendi izin verdiği gemilere geçiş izni verdiği bölgenin eski haline ne zaman ve nasıl geleceği konusunda net bir bilgi yok.

ABD Kongresi'ne sunulan rapor...



Mavi Vatan'ın yaratıcısı emekli amiral Cem Gürdeniz, ''ABD kongresi araştırma merkezi Kongre’ye Basra Körfezi ve Hürmüz’de yaşanan kriz ile ilgili yeni bir değerlendirme raporu sundu'' hatırlatmasında bulunarak,

''Bu rapor, sahadaki gerçeği saklamıyor. Açık açık yazıyor: Hürmüz’de üstünlük İran’da.

Hegseth, Rubio ve Trump’ın anlattığı ile sahadaki gerçekler aynı değil.

Trump böyle bir raporu operasyon öncesi bütün açıklığıyla görseydi, bu harekâtı başlatmaz, 15 Mart günü yaptığı basın toplantısında “Şok olduk… kimse İran’ın Körfez’e vuracağını düşünmedi.” demezdi.

Kongre araştırma merkezi raporu gerçekçi'' vurgusunda bulundu.



Raporda neler var?



Cem Gürdeniz, rapor özetle şunları söylüyor:

-İran denizi kontrol etmiyor ama kullandırmıyor.

-ABD donanması güçlü ama coğrafya İran’ın yanında.

-Hürmüz artık bir geçiş hattı değil, küresel sistemin boğazına dayanmış bir jeopolitik silahtır'' bilgisini paylaştı.



Japonya'dan sevk edilen...



''Diğer yandan bölgeye Japonya’dan sevk edilen 31. Deniz Piyade Sefer Görev Grubunda (MEU) bulunan USS Tripoli amfibi hücum gemisi ile iki ayrı LPD (Doklu çıkarma gemisi)nde bulunan 3000’e yakın deniz piyade ve on civarında F 35 B Savaş uçağı bu denklemi değiştirmez'' diyen Gürdeniz,

''Bu birlikler amfibi harekât içindir. Hürmüz gibi dar, doygun alan yasaklama ortamında belirleyici olamaz.



Her ne kadar USS Tripoli başlangıçta kıç tarafındaki havuz kısmından vazgeçilip 15’e yakın F 35 B taşımak üzere dizayn edilmiş olsa da, bu o sularda ona bir avantaj sağlamaz.

Bazı Amerikan kaynakları bu geminin Kharg adasından ziyade boğazı içeriden kontrol eden büyük Tunb, küçük Tunb ve Abu Musa adalarını ele geçirmek üzere kullanacağını söylese de gerek bu harekat tarzı gerekse Kharg Adası’na yönelik bir harekât askeri bir seçenek değil, siyasi ve stratejik bir intihardır. Mayın tarama ve avlamanın zorluğu ise izahtan vareste'' hatırlatmasında bulundu.



ANZAK ve İngiliz askerleri gibi...



Cem Gürdeniz, ABD'nin içinde bulunduğu çıkmaza dikkat çekerek,

''Sanki 111 yıl önce Gelibolu yarımadasına çıkarılan ANZAK ve İngiliz deniz piyadelerinin felaketle biten kaderleri bu kez Amerikan askeri için tekrar edecek gibi görünüyor.

Yine bazı kaynaklar USS Tripoli’nin uçak gemisinden çok daha ucuz olduğunu( 3,5 milyar dolar) o nedenle kaybının göze alınarak Hürmüz boğazına 100 mil yaklaştırılabileceğini ve üzerindeki F35 uçaklarına bölgede daha uzun süre tutabileceğini belirtiyorlar.

Ancak bu kaynaklar Zagros Dağları’nın örtüsü altındaki Hürmüz Boğazının 100 mil içerisine girecek kıymetli platformun ne kadar süre yara almadan bölgede kalabileceğini tartışmıyor.

İşte kongre araştırma raporu tam da böyle bir konjonktürde önümüze geliyor

Özetle rapor verilerine göre,

ABD güçlü olabilir ama Hürmüz’te güç tek başına sonuç üretmiyor. Coğrafya ve savaşın karakteri oyunu değiştiriyor.

İran denizi kazanmak zorunda değil. Sadece kullandırmaması yeterli. Ve bugün yaptığı tam olarak bu.

Bu yüzden mesele güç değil, erişim meselesi'' mesajı verdi.