Son Mühür - San Francisco’daki federal mahkemede görülen davada jüri, Elon Musk’ın 2022’de Twitter’ı satın alma sürecinde yatırımcıları yanıltıcı açıklamalarda bulunduğuna hükmetti. Dava, Musk’ın süreç boyunca yaptığı açıklamaların yatırımcılar üzerindeki etkisini incelemeye odaklandı.

Bot hesap açıklamaları...

Jüri, Musk’ın özellikle platformdaki sahte hesap oranlarına ilişkin açıklamalarının federal yasaları ihlal ettiğine karar verdi. Kararda, bu “bot” iddialarının Twitter hisselerinde yapay bir değer kaybına yol açtığı ifade edildi. Ancak jüri, Musk’ın yatırımcıları dolandırmaya yönelik geniş kapsamlı bir “suç planı” yürüttüğü yönündeki iddiaları kabul etmedi. Bu nedenle Musk, daha ağır dolandırıcılık suçlamalarından beraat etmiş oldu.

Twitter'ı satın alma sürecinde neler yaşandı?

Elon Musk, 14 Nisan 2022’de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı bildirimde Twitter’ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklif sundu. 25 Nisan 2022’de şirketten yapılan açıklamayla satış anlaşmasının sağlandığı duyuruldu. Ancak Musk, 13 Mayıs 2022’de yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma sürecini, “spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5’inden az olduğuna dair hesaplamaların detaylarının beklenmesi” gerekçesiyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bu gelişmenin ardından Twitter hisselerinde düşüş yaşandı.